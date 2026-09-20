Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand

Đoàn công tác gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Auckland.

Tham dự các cuộc gặp gỡ với Đoàn công tác có Đại sứ Phan Minh Giang và đông đảo bà con, là đại diện cho nhiều thế hệ người Việt tại New Zealand, lãnh đạo các hội đoàn và các cá nhân kiều bào có uy tín, ảnh hưởng và hoạt động tích cực trong cộng đồng.

Thông tin với Đoàn về tình hình cộng đồng người Việt tại New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, trong đó tập trung đông nhất ở thành phố Auckland với khoảng 10.000 người.

Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, có ý thức gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, từ thiện ở sở tại. Các hội, đoàn người Việt đã được thành lập tại tất cả các thành phố lớn của New Zealand, các hội sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi, tích cực.

Đoàn công tác gặp gỡ cộng đồng tại Wellington.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi có dịp gặp gỡ cộng đồng tại New Zealand; chia sẻ về chương trình công tác của Đoàn, trong đó nhấn mạnh nội dung thông tin với bà con về các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/9/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định đây là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con, làm cơ sở để kiến nghị, xây dựng chính sách để đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của bà con và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phổ biến về một số Nghị quyết gần đây, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Vụ trưởng Cơ quan Đảng ủy Bộ cho biết, thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trụ cột, bao quát những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất chiến lược, quyết định sự thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới như: khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, xây dựng pháp luật, y tế, giáo dục, văn hóa…

Trong đó, nổi bật là, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Ông Bùi Hữu Mạnh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại New Zealand phát biểu về các hoạt động tích cực của cộng đồng qua nhiều thế hệ, tại cuộc gặp ở Auckland.

Tập trung thông tin những điểm nổi bật của 03 Nghị quyết nêu trên, bà Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, các Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, phát triển đối ngoại trong giai đoạn mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Bà khẳng định, để triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, rất cần sự đóng góp quan trọng và thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con kiều bào tại New Zealand nhằm thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút công nghệ và kinh nghiệm quản trị biển tiên tiến…

Làm rõ những nội dung chính của Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Nghị quyết 36 và đánh dấu bước chuyển trong tư duy chiến lược của Đảng, theo đó xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Bà Lê Trần Tâm, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Auckland trao đổi về một số chính sách pháp luật.

Theo đó, trên tinh thần “đồng hành, đồng kiến tạo”, để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ tự hào khi cộng đồng người Việt tại New Zealand được chính quyền sở tại đánh giá cao về mức độ gắn kết, hội nhập, có những đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời vẫn giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống, tiếng Việt; hoan nghênh và đánh giá cao các hội đoàn người Việt tại New Zealand thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực phục vụ cộng đồng và hỗ trợ Cơ quan đại diện, nổi bật là các hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand, Hội VietNZ, Mạng lưới tri thức Việt Nam – New Zealand…

Các chùa Việt ở New Zealand vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đồng thời góp phần gắn bó, đoàn kết cộng động. Nhấn mạnh Ủy ban luôn trân quý những đóng góp của bà con cho cộng đồng và đất nước, bất kể mức độ và hình thức nào.

Đại sứ Phan Minh Giang phát biểu tại cuộc gặp gỡ cộng đồng tại Wellington.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai bày tỏ tin tưởng rằng thời gian tới, cộng đồng người Việt tại New Zealand sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc và ngày càng phát triển, nâng cao vị thế, uy tín trong xã hội sở tại; đặc biệt, mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam”, quảng bá hình ảnh đất Việt Nam, tiếp tục là cầu nối vững chắc, thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand.

Tại các cuộc gặp gỡ, ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự đã thông tin tới bà con về một số chính sách mới gần đây liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như: Luật Quốc tịch, Căn cước và hướng dẫn thực thi Công ước Apostille về giản lược thủ tục xác nhận giấy tờ dùng ở nước ngoài, đồng thời trực tiếp giải đáp các câu hỏi của bà con liên quan đến một số thủ tục lãnh sự như cấp hộ chiếu, khai sinh, lý lịch tư pháp…

Các ý kiến phát biểu của đại diện cộng đồng tại cuộc gặp đều bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển nhanh chóng, vượt bậc của đất nước thời gian qua, niềm vui mừng và phấn khởi trước khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước thể hiện qua các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130 và cảm kích trước sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 8 vừa qua đã mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng quan trọng giúp cộng đồng người Việt tại New Zealand có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Ban trị sự chùa Thiên Thai - chùa Việt duy nhất tại Wellington, phát biểu về các hoạt động chăm lo đời sống tâm linh tín ngưỡng trong cộng đồng người Việt tại Wellington.

Bà con tin tưởng, với những quyết sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước, đất nước ta sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Bà con vui mừng khi được nghe trực tiếp nhiều thông tin bổ ích từ Đoàn công tác, tin tưởng và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đánh giá cao việc nhiều chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài được điều chỉnh, hoàn thiện thời gian qua và kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tiếp tục mang lại những đột phá mới.

Bà con mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để mở rộng không gian sinh hoạt của cộng đồng, duy trì văn hóa tiếng Việt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.

Đoàn cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu liên quan đến việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, nghiên cứu chính sách visa đặc thù dành cho chuyên gia (Tech visa…), có cơ chế điều phối thống nhất trong thu hút chuyên gia, nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài, một số biện pháp giúp công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng ngày càng hiệu quả, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội người Việt tại Wellington bày tỏ tin tưởng vào các chính sách của Đảng, Nhà nước

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai thông tin tới bà con về các hoạt động dành cho kiều bào do Ủy ban tổ chức như Xuân Quê hương, Trại hè, Đoàn kiều bào đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, Chương trình tập huấn chuyên môn dành cho giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt trong cộng đồng, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ V… và trân trọng mời bà con về tham dự.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai thay mặt Đoàn công tác cũng đã trao tặng các đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand nhiều đầu sách, truyện tiếng Việt và mong muốn bà con tiếp tục hưởng ứng tích cực Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, cũng như tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ sau.

Trân trọng cảm ơn Đoàn công tác, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định thời gian tới Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai toàn diện các mảng công tác, đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, là mái nhà chung của cộng đồng, hỗ trợ, đồng hành cùng hoạt động của các hội đoàn, cũng như tiếp tục cải tiến các thủ tục hành chính, qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con.

(theo Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)