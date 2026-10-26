Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại xã Nhữ Khê

Đồng chí Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Nhữ Khê có 2 trường mầm non công lập và 1 trường mầm non thuộc Nhà máy Z129. Toàn xã có 1.410 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó có 621 trẻ độ tuổi nhà trẻ và 789 trẻ mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi. Hiện có 1.079 trẻ được huy động đến trường; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 46,7%; trẻ mẫu giáo đạt 100%. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng được các cơ sở giáo dục quan tâm, với việc tổ chức học 2 buổi/ngày; bảo đảm bữa ăn bán trú; toàn bộ trẻ được cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ.

UBND xã Nhữ Khê đã chỉ đạo các trường rà soát đối tượng, triển khai các chế độ, chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung hỗ trợ tập trung vào tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo, chi phí học tập, tổ chức bán trú và hỗ trợ giáo viên, nhân viên nấu ăn, giáo viên tăng cường tiếng Việt, đội ngũ thực hiện phổ cập giáo dục. Các chính sách năm học 2025-2026 cơ bản được triển khai theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn trong huy động trẻ ra lớp, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đồng thời, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhất là đầu tư xóa bỏ phòng học xuống cấp, bổ sung phòng học, công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn, thiết bị và đồ chơi cho các điểm trường tại vùng khó khăn, có đông trẻ em dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với giáo dục mầm non. Đồng chí đề nghị xã Nhữ Khê tiếp tục rà soát thực trạng, xác định nhu cầu phát triển giáo dục mầm non; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030.

Đồng chí Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm các em học sinh Trường Mầm non Nhữ Khê.

Trong chương trình, đồng chí Cù Thị Thủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh tại Trường Mầm non Nhữ Khê.