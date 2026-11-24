Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh.

Trong hai ngày (23, 24/11), Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Vương quốc Anh nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong giáo dục với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp giáo dục.

Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh khẳng định cam kết hợp tác

Làm việc với Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng, Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới giáo dục phổ thông, chuyển đổi số trong giáo dục, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên và định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được trao đổi và Bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Bà Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh vào tháng 10/2026 vừa qua tại Hà Nội, trong đó có định hướng hợp tác thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng, Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đề nghị phía Anh chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong một số nhóm vấn đề trọng tâm như phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đặc biệt trong hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên.

Kinh nghiệm và giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chuyển đổi nhận thức và phương pháp dạy, học tiếng Anh, chuyển từ cách tiếp cận coi tiếng Anh đơn thuần là một môn học ngoại ngữ sang việc hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường cũng là những nội dung Thứ trưởng mong muốn phía Anh trao đổi.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện phía Anh bày tỏ sự quan tâm đối với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam. Các doanh nghiệp, tập đoàn giáo dục của Vương quốc Anh cũng dành sự quan tâm lớn đến lĩnh vực này, với nhiều kinh nghiệm trong triển khai các chương trình giảng dạy tiếng Anh và hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Phía Anh khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy kết nối giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục của Anh, qua đó tạo thêm cơ hội hợp tác, chia sẻ chuyên môn và tiếp cận các mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Để cụ thể hóa các nội dung trao đổi, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Bộ Giáo dục và Kỹ năng Vương quốc Anh chỉ định một đầu mối phối hợp với Bộ GD&ĐT Việt Nam, cùng rà soát, xác định các nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với Công ty Efekta Education.

Sẵn sàng kết nối các đối tác có năng lực để hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam

Làm việc với Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh, hai bên đã trao đổi về quan hệ hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục; thảo luận khả năng huy động thế mạnh của Vương quốc Anh về công nghệ giáo dục, đào tạo giáo viên, học liệu tiếng Anh, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam.

Cụ thể, hai bên tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức của Việt Nam trong triển khai định hướng nâng cao năng lực tiếng Anh và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; khả năng kết nối các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức công nghệ giáo dục của Vương quốc Anh với nhu cầu của Việt Nam; và chính sách đối với trường học quốc tế.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, hai bên ghi nhận các vấn đề và định hướng hợp tác trọng tâm. Trong đó, đối với ưu tiên phát triển đội ngũ giáo viên, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh; đồng thời nghiên cứu giải pháp về chính sách, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân giáo viên.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Về thúc đẩy ứng dụng công nghệ giáo dục và AI, phía Vương quốc Anh có thể kết nối các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục có năng lực về nền tảng số, học liệu và AI để giới thiệu giải pháp phù hợp với nhu cầu, quy mô và điều kiện triển khai tại Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường kết nối đối tác, tiếp tục trao đổi để Đoàn Việt Nam có cơ hội làm việc với các nhà cung cấp, cơ sở giáo dục và tổ chức chuyên môn của Vương quốc Anh, qua đó tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn đối tác phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp, quan tâm về hoạt động của Hội đồng Anh, duy trì trao đổi về chính sách trường học quốc tế, mở rộng hợp tác phát triển kỹ năng.

Phía Vương quốc Anh khẳng định sẵn sàng kết nối các đối tác có năng lực trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, học liệu, công nghệ số và AI để hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy kết nối và nghiên cứu các cơ hội hợp tác thiết thực trên cơ sở nhu cầu và quy định của mỗi nước.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Đoàn công tác Bộ GD&ĐT trao tặng sách giáo dục và tài liệu dạy tiếng Việt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Thúc đẩy cụ thể hóa các kết quả đạt được sau chuyến công tác

Tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đỗ Minh Hùng và tập thể cán bộ Đại sứ quán, trong đó có bộ phận giáo dục đã chuẩn bị chu đáo cho chương trình làm việc của Đoàn công tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp giáo dục tại Vương quốc Anh.

Thứ trưởng đánh giá cao uy tín và những đóng góp của giáo dục Anh đối với sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Thứ trưởng đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường giáo dục lớn và giàu tiềm năng với quy mô khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên từ bậc mầm non đến đại học, người dân có truyền thống hiếu học và nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng chào đón các tập đoàn, tổ chức giáo dục uy tín của Anh tham gia cung cấp giải pháp, nền tảng công nghệ hỗ trợ triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đáp ứng các quy định chuyên môn của ngành.

Thông tin với Đoàn công tác Bộ GD&ĐT về hợp tác giáo dục, đào tạo và trí thức giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết, hiện có khoảng 10.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh.

Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Anh (được thành lập từ năm 2020 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán) hiện quy tụ trên 200 chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đang làm việc tại hầu hết các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh như Oxford, Cambridge, UCL, Queen Mary, Birmingham, St Andrews... và các tập đoàn tài chính, công nghệ lớn.

Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Anh tại Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đào tạo tiếng Anh.

Bàn tròn Việt Nam - Anh về tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng mong muốn lãnh đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, cử đoàn tham dự Diễn đàn Giáo dục Thế giới (Education World Forum) tổ chức thường niên vào tháng 5 tại London nhằm mở rộng hợp tác giáo dục toàn cầu.

Tại buổi làm việc, Bộ GD&ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên để theo dõi, thúc đẩy cụ thể hóa các kết quả đạt được sau chuyến công tác, bao gồm các nội dung trao đổi với Bộ Giáo dục Anh, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Anh và các đối tác công nghệ giáo dục.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối mạng lưới trí thức Việt Nam tại Anh đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ của đất nước.

Tại Vương quốc Anh, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã làm việc với Hội đồng Anh, tham gia Bàn tròn Việt Nam - Anh về tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Tại đây, hai bên chia sẻ về chiến lược quốc gia đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: cơ hội, thách thức và các lĩnh vực cần hỗ trợ từ khu vực giảng dạy tiếng Anh và công nghệ giáo dục của Anh. Đồng thời tham khảo thực tiễn tốt, nghiên cứu điển hình, khuyến nghị của khu vực giảng dạy tiếng Anh của Anh nhằm hỗ trợ chương trình quốc gia và thảo luận tiềm năng hợp tác. Đoàn cũng đã có các cuộc làm việc, trao đổi hợp tác với một số doanh nghiệp, tập đoàn giáo dục có kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo tiếng Anh và công nghệ giáo dục như: Công ty Efekta Education, uTalk Language Learning, Pearson…