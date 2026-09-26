Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng Việt Nam kiểm tra thực hiện nhiệm vụ khu vực biên giới, cửa khẩu TPHCM

Trong 2 ngày 25-26/9, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các trạm, tổ, chốt đứng chân độc lập ở khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng thuộc BĐBP TPHCM.

Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh. Ảnh: V.D-Q.A

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức thực hiện quy trình công tác kiểm soát xuất nhập cảnh; khai thác, sử dụng hệ thống thủ tục Biên phòng điện tử; duy trì nền nếp chính quy; quản lý, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tại các Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Phú Mỹ, Cái Mép (TPHCM).

Đoàn kiểm tra khu tăng gia sản xuất của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: VD-Q.A

Tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra hệ thống biển, bảng xây dựng chính quy; việc niêm yết công khai quy trình thực hiện thủ tục hành chính, quy trình kiểm soát Biên phòng; các thiết chế văn hóa; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và duy trì nền nếp, chế độ công tác của đơn vị.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp công tác; tổ chức thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát biên phòng. Các thiết chế, biển, bảng chính quy được quan tâm xây dựng; nội dung, quy trình thủ tục hành chính được niêm yết, công khai, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Đại tá Lê Hà An, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: V.D-Q.A

Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Hà An, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Đại tá Lê Hà An yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, quy trình công tác; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, chế độ trực, tuần tra, kiểm soát; quản lý, sử dụng hiệu quả trang bị kỹ thuật được biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ các thiết chế theo quy định, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cùng với đó, cần duy trì có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; gắn thực hiện nhiệm vụ với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.