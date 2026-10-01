Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với Vietnam Post về triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị liên quan của Bộ, đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết: Vai trò của ngành Logistics, trong đó có lĩnh vực chuyển phát đã có những thay đổi rất nhanh, đặc biệt sau những biến động bởi đại dịch Covid-19 và một số đứt gãy trong giai đoạn vừa qua. Điều đó tạo cho lĩnh vực này càng trở nên quan trọng và được các cấp, các ngành nhận thức rõ nét hơn.

Ngày 9/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

"Có thể nói đây là lần đầu tiên có một chiến lược mang tính chất định hướng cho toàn ngành", ông Hải nhấn mạnh, đồng thời cho biết: Trong Chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiều nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và một số doanh nghiệp lớn triển khai.

Triển khai Quyết định số 2229/QĐ-TTg, thời gian qua, Bộ Công Thương mà đầu mối là Cục Xuất nhập khẩu, được giao là đơn vị quản lý nhà nước về dịch vụ logistics đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan nhằm triển khai các nhóm nhiệm vụ, nội dung cụ thể.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Thanh Hải cho biết, buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Công Thương với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính - một lĩnh vực có sự tăng trưởng rất lớn trong thời gian qua, đặc biệt với sự phát triển của thương mại điện tử; trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù như: dịch vụ bưu chính, chuyển phát, hoạt động giao hàng chặng cuối...

Thông tin với Đoàn công tác, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post cho biết: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp bưu chính quốc gia, hiện có mạng lưới hạ tầng bưu chính logistics lớn nhất cả nước. Thời gian qua, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt bởi số lượng doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát cùng hoạt động rất lớn. Cùng với đó là sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, với sự gia nhập thị trường của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia. Tuy nhiên, ông Hào cho rằng, trong lĩnh vực logistics chúng ta chưa cạnh tranh thực sự được với các doanh nghiệp nước ngoài.

Thông tin về các nội dung đang được Tổng công ty xúc tiến tham gia như: xây dựng các sàn thương mại điện tử của Việt Nam (sàn thương mại nông sản, sàn giao dịch logistics); nâng cấp nền tảng hậu cần bưu chính VNP thành nền tảng dịch vụ logistics, kết nối toàn bộ các vấn đề về kho, các phương tiện vận chuyển nhằm tối ưu vấn đề kinh doanh kho bãi, kho trống..., ông Chu Quang Hào cho biết, Bưu điện Việt Nam, với vai trò doanh nghiệp bưu chính quốc gia, quản lý hạ tầng và các doanh nghiệp bưu chính luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động mang tính quốc gia cũng như phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post thông tin với Đoàn công tác về tình hình hoạt động chung và định hướng phát triển của Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, đại diện Vietnam Post đã thông tin về kế hoạch của Tổng công ty nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan tại Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, bám sát định hướng phát triển nêu tại Chiến lược được Thủ tướng phê duyệt, định hướng phát triển logistics của Vietnam Post từ nay đến năm 2030 là tập trung chuyển đổi cung cấp dịch vụ từ những đơn vị cung cấp đơn lẻ sang cung cấp giải pháp, quy trình và kết hợp giữa môi trường vật lý và môi trường số; Phát triển hệ sinh thái để đảm bảo nhu cầu kết nối hàng hóa, dịch vụ tài chính, công nghệ dữ liệu cá nhân và tổ chức, chính quyền, thành một hệ sinh thái. Bên cạnh đó, từng bước mở rộng khai thác thị trường quốc tế, phát triển các nền tảng số và vật lý hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; phát triển nguồn nhân lực chuyên gia có năng lực dẫn dắt...

Nhằm cụ thể hóa những định hướng trên, Vietnam Post đặt ra 03 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển hạ tầng logistics và hạ tầng số, kết hợp giữa hạ tầng vật lý và hạ tầng số, theo đó sẽ phát triển hạ tầng logistics gồm hệ thống các trung tâm khai thác, trung tâm phân phối hiện đại trên toàn quốc.

Thứ hai, phát triển các giải pháp logistics tích hợp. Đây là một trong những nội dung trọng tâm đối với hệ thống logistics của Bưu điện Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp logistics tích hợp, kết nối trên một nền tảng duy nhất, phát triển các dịch vụ logistics thương mại điện tử và mở rộng dịch vụ logistics thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thứ ba, phát triển logistics xanh, bao gồm tối ưu hóa mạng lưới vận chuyển để giảm phát thải, nâng cao hiệu quả vận hành; sử dụng các phương tiện thay thế bằng các phương tiện xanh như xe điện; xây dựng các kho xanh thân thiện với môi trường, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo trong vận hành; Phát triển hệ thống quản lý thông minh, ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định quản lý...

"Trọng tâm của Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2026-2030 là kết nối, thực hiện chuỗi cung ứng thống nhất, đầu tư trọng điểm, bám sát nguồn hàng, nâng cao năng lực và hình thành hệ sinh thái logistics xanh", đại diện Vietnam Post cho biết.

Đại diện Vietnam Post thông tin về kế hoạch của Tổng công ty nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan tại Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu đề ra, Vietnam Post đề nghị Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ về một số nội dung.

Đại diện Vietnam Post cho biết, việc tích hợp các quy hoạch về mạng lưới cũng như hỗ trợ tiếp cận quỹ đất là vấn đề cần được quan tâm. Do đó, đơn vị đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ, các địa phương quan tâm bố trí quỹ đất phù hợp để Vietnam Post có thể xây dựng các trung tâm khai thác, khu phức hợp, kho bãi tại các khu vực giao thương trọng điểm, xây dựng các đầu mối logistics quốc tế tích hợp gom hàng, chia chọn, thực hiện thủ tục hải quan.

Bưu điện Việt Nam cũng mong muốn trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia được tham gia thí điểm kết nối nền tảng, chia sẻ thông tin, vận hành kho bãi, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của dữ liệu chung quốc gia.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng bộ tiêu chuẩn, phương pháp đo lường phát thải và đề xuất cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối với các doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong việc xử lý, chuyển đổi phương tiện sang phương tiện xanh...

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác và đại diện các phòng, ban thuộc Vietnam Post cùng trao đổi, thông tin về định hướng phát triển dịch vụ chuyển phát xanh, dịch vụ logistics xanh, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu của hoạt động dịch vụ logistics trong bối cảnh hiện nay...

TS. Trần Thu Hương, Đại diện Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA) trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Vietnam Post thông tin về định hướng phát triển dịch vụ logistics xanh và công tác phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao của Tổng công ty.

Đại diện Vietnam Post trao đổi về tình hình hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới trong lĩnh vực bưu chính - chuyển phát.

Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) trao đổi tại buổi làm việc.

Đại diện Bộ Công Thương cũng trao đổi, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Vietnam Post về các nội dung liên quan được nêu trong Chiến lược như: vấn đề quy hoạch các trung tâm logistics, việc tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về logistics; cơ chế, chính sách đối với các dịch vụ logistics xanh...

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Thanh Hải cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương để cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt động, chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, xây dựng bộ tiêu chuẩn logistic xanh, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn logistics do Bộ Công Thương tổ chức.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển dịch vụ logistic, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Một số hình ảnh khác tại buổi làm việc: