Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát điển hình tại TKG Taekwang Vina

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát với Công ty CP TKG Taekwang Vina và gương điển hình Nguyễn Gia Thái. Ảnh: Đặng Hùng

Công ty CP TKG Taekwang Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động tại Đồng Nai hơn 30 năm. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể và duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã tìm hiểu về quá trình công tác, những đóng góp và thành tích nổi bật của đồng chí Nguyễn Gia Thái, Phó Bí thư Chi bộ 1, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nhân viên quản lý môi trường của công ty.

Gương điển hình Nguyễn Gia Thái chia sẻ quá trình phấn đấu, nỗ lực của bản thân với đoàn công tác. Ảnh: Đặng Hùng

Gần 15 năm gắn bó với doanh nghiệp, đảng viên Nguyễn Gia Thái luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc; tích cực đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên và Công đoàn; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đoàn viên trong lao động và phong trào tại doanh nghiệp. Với những nỗ lực, đóng góp trong công tác và hoạt động phong trào, đồng chí đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của công ty, tổ chức Công đoàn các cấp và chính quyền địa phương.

Qua hoạt động khảo sát và làm việc với Đảng bộ công ty, đoàn khảo sát có cơ sở để đánh giá hiệu quả thực tiễn của các điển hình được tôn vinh tại Chương trình “Bứt phá Việt Nam”.