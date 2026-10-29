Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khảo sát các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh tại Lâm Đồng

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Các thành viên đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm mô hình trồng hoa công nghệ cao Công ty TNHH Dalat Hasfarm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Đoàn công tác đã khảo sát Công ty TNHH Dalat Hasfarm và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nông sản Phong Thúy.

Được thành lập năm 1994 tại Đà Lạt, Công ty TNHH Dalat Hasfarm là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Hà Lan, tiên phong trong phát triển nghề trồng hoa chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất, nhân giống và phân phối hoa cắt cành, hoa chậu, cây giống hoa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện doanh nghiệp có 4 trang trại sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích hơn 340 ha.

Đoàn tìm hiểu kỹ thuật trồng hoa.

Đoàn công tác tìm hiểu việc ứng dụng đồng bộ công nghệ hiện đại trong sản xuất, từ hệ thống nhà kính đến các thiết bị tự động hóa. Đáng chú ý, tại trang trại Đơn Dương, doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống phòng nghiên cứu, sản xuất các loại thiên địch và chế phẩm sinh học mang thương hiệu BioPro phục vụ canh tác nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Các thành viên Đoàn công tác tìm hiểu phương pháp dùng thiên địch diệt sâu bệnh của Bio Pro của công ty Hasfarm.

Tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nông sản Phong Thúy, Đoàn khảo sát mô hình sản xuất, sơ chế và kinh doanh rau, củ, quả với quy mô khoảng 130 ha. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu về ứng dụng khoa học, công nghệ trong canh tác, phân loại, sơ chế, bảo quản nông sản; đồng thời đẩy mạnh sản xuất tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị và phát triển các hoạt động sau thu hoạch.

Đoàn công tác tặng quà công nhân Công ty Hasfarm.

Thông qua khảo sát thực tế, các thành viên Đoàn công tác trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, tổ chức liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang.

Trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ thông minh, Đoàn công tác tham quan, khảo sát Khu du lịch TTC World - Thung Lũng Tình Yêu và điểm du lịch Thác Datanla. Tại đây, Đoàn tìm hiểu mô hình tổ chức, quản lý và vận hành điểm đến; việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Đoàn công tác than quan khu sản xuất rau thủy sinh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nông sản Phong Thúy.

Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên du lịch; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chuyến khảo sát là dịp để tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tỉnh Lâm Đồng, qua đó vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Những kinh nghiệm về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm du lịch sẽ góp phần mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.