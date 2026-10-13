Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra và KTNN. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra, hoạt động tư pháp, xây dựng pháp luật và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh được kiện toàn; các chương trình công tác, kiểm tra, giám sát được triển khai. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu ban hành 12 quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tạo cơ sở tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phát hiện và xử lý vi phạm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HỒNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Việc quản lý, xử lý tài sản công, đất đai, trụ sở sau sắp xếp còn chậm; hồ sơ, dữ liệu tại một số nơi chưa đầy đủ, đồng bộ; việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán còn chậm.

Trong 5 năm gần đây, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính tại Gia Lai và Bình Định trước sáp nhập tổng số 2.930,4 tỷ đồng; địa phương đã thực hiện 2.759,2 tỷ đồng, đạt 94,2%. Qua hoạt động kiểm toán, một số hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cũng được chỉ ra, như hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách chưa được phát huy tối đa; việc chấp hành kỷ luật dự toán và thẩm quyền quyết định của HĐND có lúc chưa nghiêm; quản lý đất đai, tài sản công và nguồn thu còn tiềm ẩn rủi ro thất thu, lãng phí. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý; một số kiến nghị kiểm toán còn tồn tại qua nhiều năm cần được rà soát, xử lý dứt điểm.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và KTNN làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: XUÂN HỒNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung Đoàn công tác quan tâm. Trưởng đoàn đánh giá tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong bối cảnh tỉnh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập Gia Lai và Bình Định, tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương có nhiều thay đổi.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, thu hồi tài sản; quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công, đất đai; đồng thời thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra và KTNN.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác này cần gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái, xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tỉnh cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ; xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai - báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HỒNG

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HỒNG

Cùng với công tác phòng ngừa, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát nội bộ; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và những vấn đề được dư luận quan tâm. Các hạn chế, thiếu sót phải được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; những nội dung chưa hoàn thành theo kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán cần được rà soát, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề nghị tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả xác minh, giải quyết tin báo, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tháo gỡ khó khăn trong giám định, định giá tài sản.... Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được gắn với tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và cơ quan kiểm tra ở cấp cơ sở.

Để phục vụ việc tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định, Trưởng đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, cập nhật thông tin, số liệu theo kết quả làm việc của Tổ giúp việc và ý kiến của các thành viên Đoàn công tác; gửi KTNN để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Đoàn.

Buổi làm việc góp phần rà soát kết quả, nhận diện những hạn chế và xác định các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Gia Lai. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu; tăng cường kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.