Đoàn Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào khảo sát tại Điện Biên

Đại biểu dự khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn tìm hiểu công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Công đoàn cơ sở hiện có 514 đoàn viên, sinh hoạt tại 33 tổ công đoàn; trong đó nữ chiếm 71,4%. Công đoàn phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, chế độ thai sản, làm thêm giờ và trang bị bảo hộ lao động; 100% người lao động thuộc diện tham gia đều được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với chăm lo đời sống, Công đoàn chú trọng tạo môi trường để đoàn viên phát huy chuyên môn, tham gia các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Các hoạt động cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai gắn với thực tế công việc. Công đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi đoàn viên gặp khó khăn, qua đó tăng sự gắn kết trong đơn vị. Trong 9 tháng năm 2026, Công đoàn kết nạp 35 đoàn viên mới; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về hoạt động chuyên môn tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Tại Trường Cao đẳng Điện Biên, đoàn tìm hiểu hoạt động công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi đoàn viên và phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ giảng dạy. Trường hiện có 279 cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng, với quy mô khoảng 3.500 - 4.000 người học mỗi năm. Các ngành đào tạo tập trung vào kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - du lịch, pháp luật - hành chính, nông - lâm nghiệp và những lĩnh vực phù hợp nhu cầu nhân lực của địa phương.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường Cao đẳng Điện Biên.

Hoạt động công đoàn tập trung chăm lo việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc; đồng thời động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. Công đoàn cũng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống đoàn viên và gia đình đoàn viên.

Đại diện lãnh đạo Trường Cao Đẳng Điện Biên tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào.

Qua khảo sát, các đại biểu có thêm thông tin thực tế về cách tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, nhất là công tác chăm lo đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động và phát động phong trào thi đua. Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm phù hợp với đặc thù từng đơn vị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa công đoàn các tỉnh Bắc Lào và Điện Biên.