Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em học sinh

Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Trẻ em; kỹ năng nhận biết, phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục, lừa đảo trên không gian mạng; truyền thống vẻ vang, lịch sử của Quân đội và các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học, nền nếp cho các em học sinh; qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với nhà trường trong giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ.

Trung tá Đào Văn Huân, Phó chính ủy Trung đoàn 584 nói chuyện về lịch sử, truyền thống Quân đội với các em học sinh.

Các em học sinh học cách gấp chăn dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ Trung đoàn 584.

Tháng 8 vừa qua, Trung đoàn 584 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phổ thông trung học N’Trang Lơng đã ký kết giao ước kết nghĩa, tập trung vào việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động giao lưu và trải nghiệm; thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động xã hội; chăm lo, hỗ trợ nhà trường và học sinh; thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, Trung đoàn 584 đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ nhà trường tổng dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan, sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất; vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhà trường nâng cao điều kiện dạy và học; hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.