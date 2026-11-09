Đoàn cơ sở Trung đoàn 274: Duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377 đã duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Thông qua việc thu gom, phân loại phế liệu tái chế, mô hình không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải, giữ gìn cảnh quan doanh trại mà còn tạo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động đoàn và các chương trình an sinh xã hội.

Cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 274 phân loại rác thải và chỉnh trang cảnh quan đơn vị.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ năm 2012. Hưởng ứng phong trào, tuổi trẻ Trung đoàn 274 đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Tại các tổ chức đoàn, chai nhựa, vỏ lon, giấy, bìa carton và những vật liệu có thể tái chế được thu gom, tập kết tại khu vực quy định và định kỳ chuyển giao để tái chế. Cách làm đơn giản này góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, từ việc bỏ vỏ chai nước đúng nơi quy định, phân loại riêng chai nhựa, vỏ lon đến tận dụng giấy, bìa carton đã qua sử dụng, mỗi người đều góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể. Chiến sĩ Đàm Tuấn Khôi (đoàn viên Chi đoàn Đại đội Thông tin) chia sẻ: “Là đoàn viên, tôi nhận thức rằng bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm nhỏ hằng ngày. Tôi sẽ tích cực tham gia, vận động đồng đội cùng duy trì mô hình, lan tỏa tinh thần tiết kiệm và sẻ chia vì cộng đồng”.

Thượng tá Lê Quang Trung - Phó Chính ủy Trung đoàn 274 cho biết: “Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục ý thức tiết kiệm, trách nhiệm bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân, tương ái cho đoàn viên, thanh niên. Đối với đơn vị quân đội, hoạt động này còn gắn với yêu cầu xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện định hướng đó, các tổ chức đoàn trong Trung đoàn 274 đã gắn hoạt động thu gom phế liệu với những phong trào, phần việc thanh niên như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh doanh trại, chăm sóc cảnh quan và bảo vệ cây xanh.

Ý nghĩa thiết thực của mô hình là sự kết nối giữa bảo vệ môi trường với các hoạt động vì cộng đồng. Theo thống kê của Đoàn cơ sở Trung đoàn 274, hằng năm, mô hình tạo nguồn kinh phí khoảng 12 triệu đồng từ việc bán phế liệu thu gom được và khoản tiết kiệm 100 đồng mỗi ngày của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Nguồn kinh phí này được sử dụng phục vụ hoạt động đoàn và đóng góp vào Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” cấp trên theo quy định. Trung úy Lường Văn Hồng - Chính trị viên Đại đội 1, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 86 cho biết: “Liên Chi đoàn xác định duy trì mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” thành nền nếp, gắn việc thu gom, phân loại phế liệu với các hoạt động tình nguyện, vệ sinh doanh trại và chăm sóc cảnh quan. Qua đó, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ phục vụ hoạt động đoàn và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ đoàn trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cần chủ động hình thành thói quen tiết kiệm, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.