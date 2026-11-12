Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 phát động thi đua cao điểm 'Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước'

Tham dự buổi lễ có chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị; đại biểu Cục Chính trị Quân khu 1; lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 346.

Các đại biểu dự lễ phát động thực hiện nghi thức chào cờ.

Ngày 8-2-1952, tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (nay là Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246), Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập gồm 32 cán bộ, đoàn viên.

Tự hào là chiếc nôi của chi đoàn đầu tiên trong Quân đội, những năm qua, tuổi trẻ Trung đoàn 246 đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.

Thượng tá Lương Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Vinh dự được Ban Thanh niên Quân đội lựa chọn là đơn vị tổ chức lễ phát động làm trước, trong thời gian thực hiện lễ phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 15-11-2026 đến hết tháng 1-2027), Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 xác định nhiều nội dung chỉ tiêu thi đua như: 100% tổ chức đoàn trong Đoàn cơ sở làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc. Xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các liên chi đoàn, chi đoàn ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Phát huy tinh thần “2 xung kích, 2 sẵn sàng”, phương châm “6 rõ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao...

Nội dung duyệt đội ngũ tại lễ phát động.

Màn biểu diễn võ thuật và múa hát tập thể do chiến sĩ đơn vị và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa thể hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tá Lương Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích mà tuổi trẻ Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm mà Đoàn cơ sở vừa phát động, đồng chí yêu cầu các tổ chức đoàn quán triệt, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua.

Các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên tại lễ phát động.

Cùng với đó, bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ và nghị quyết của cấp ủy, chi bộ, chỉ đạo của Đoàn cấp trên, xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với điều kiện đơn vị, triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thiết thực; gắn nội dung, chỉ tiêu thi đua của Đoàn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối kết hợp với tổ chức Đoàn các đơn vị kết nghĩa; triển khai những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả.