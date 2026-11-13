Đoàn cơ sở Nhà máy Z195 phát động đợt thi đua cao điểm 'Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước'

Dự buổi lễ có: Đại tá Vũ Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà máy; Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy nhà máy, đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà máy.

Đại tá Vũ Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà máy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-11 đến hết tháng 1-2027, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: Chính trị, tư tưởng tốt; xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nhà máy.

Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Với tinh thần “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”, tuổi trẻ Nhà máy Z195 quyết tâm đoàn kết, xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà máy trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại diện các chi đoàn ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Vũ Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ Z195 thời gian qua; đồng thời yêu cầu các tổ chức đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thi đua bằng những công trình, sáng kiến, sản phẩm thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Quang cảnh lễ phát động.

Nhân dịp này, Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời mong muốn tuổi trẻ đơn vị tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học mới. Đặc biệt tập trung nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp cơ giới hóa sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Tại buổi lễ, đại diện các chi đoàn phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra và ký kết giao ước thi đua.