Đoàn cơ sở Lữ đoàn 169 phát động đợt thi đua cao điểm 'Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước'

Đợt thi đua diễn ra đến hết tháng 1-2027, tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “3 tiên phong quyết thắng” với ba nội dung trọng tâm: Xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó chính ủy Lữ đoàn 169 phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh buổi phát động.

Các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó chính ủy Lữ đoàn yêu cầu các tổ chức đoàn cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ; mỗi cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu.

Hưởng ứng đợt thi đua, tuổi trẻ Lữ đoàn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu thanh niên, diễn đàn, tọa đàm; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Lữ đoàn 169 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.