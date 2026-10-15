Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam thăm, làm việc với Công an TP Huế

Ngày 15/10, Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam do Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công an TP Huế. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Công an TP Huế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an TP Huế đã thông tin khái quát về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và công tác quản lý công dân Lào, trong đó có học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương. Hai bên trao đổi, chia sẻ thông tin, thống nhất các nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào; qua đó góp phần củng cố quan hệ phối hợp, tăng cường gắn kết và thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế khẳng định, Công an TP Huế luôn coi trọng việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên tinh thần tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Qua đó, từng bước làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác song phương với định hướng hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Lào, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương và mỗi nước.

Đoàn Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào và đoàn Công an TP Huế chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Công an TP Huế và mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến công dân hai nước.

Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước nói chung, Công an TP Huế với các cơ quan chức năng của Bộ Công an Lào nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Khon-sỉ Nao-vạ-lạt, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an TP Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Trước đó, thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế và bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào.

Buổi làm việc là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, thắt chặt mối quan hệ gắn bó, tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, đưa quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.