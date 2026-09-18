Đoạn clip chỉ 9 giây của đôi nam nữ gây sốt mạng xã hội

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của đôi nam nữ trẻ tuổi. Nguồn: Hậu Đậu/Beat Now)

Theo đó, cô gái đứng trong thang máy, trong lúc đợi thang máy mở cửa, cô gái liền tinh nghịch đùa vui nói rằng: "Cốc cốc, mở cửa cho anh đi...". Ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, cô gái lại được một phen xấu hổ vô cùng đến mức phải che mặt lại.

Hóa ra, phía ngoài cánh cửa đã có một anh chàng điển trai đứng đợi để vào thang máy, trong khi đó, bên trong thang máy, cô gái vẫn đang giữ nguyên dáng đứng tinh nghịch của mình. Khi 2 gương mặt chạm nhau, cô gái được một phen xấu hổ, còn anh chàng điển trai kia cũng phì cười trước sự đáng yêu của cô gái.

Khoảnh khắc chạm mặt chàng trai, cô gái không khỏi xấu hổ. Ảnh cắt từ clip

Có thể thấy, tình huống diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đủ khiến cô gái "muốn độn thổ" ngay tại chỗ. Vừa giây trước còn vô tư trêu đùa, giây sau đã bắt gặp ngay một người lạ đứng trước cửa thang máy. Đúng kiểu nói vui một câu thôi mà vũ trụ lập tức sắp xếp cho "đúng người, đúng thời điểm".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận thích thú. Không ít cư dân mạng cho rằng đây chính là kiểu tình huống "quê một lần nhớ cả đời", nhưng cũng có người nhận xét sự vô tư, đáng yêu của cô gái mới là điều khiến khoảnh khắc này trở nên hài hước đến vậy.

Biết đâu nếu cánh cửa thang máy mở chậm thêm vài giây, cô gái đã chẳng phải trải qua màn "quê độ" bất ngờ này. Nhưng cũng nhờ một khoảnh khắc vô tình như thế mà chuyến đi thang máy vốn bình thường lại trở thành một kỷ niệm vui, có khi còn đủ để hai người nhớ mặt nhau thật lâu.