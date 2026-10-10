Đoàn Chuyên viên Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Công tác Biên giới Thái Lan trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa hai lực lượng

Đại tá Trần Nam Trung chào xã giao Trung tướng Chumphot Nurakkate. Ảnh: T.M

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Đoàn chuyên viên Cục Công tác Biên giới, Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Trên tinh thần hữu nghị, chân thành và xây dựng, hai bên đã trao đổi về tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua và phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới; đồng thời trao đổi về việc ký kết văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng, tạo cơ sở thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến chào xã giao Trung tướng Chumphot Nurakkate, Cục trưởng Cục Công tác Biên giới Thái Lan. Tại buổi tiếp, Đại tá Trần Nam Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất của Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ngài Cục trưởng cùng các đồng nghiệp Thái Lan; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thắm tình hữu nghị mà phía Thái Lan dành cho Đoàn.

Đại diện Đoàn chuyên viên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Công tác Biên giới Thái Lan chụp ảnh lưu niệm trong chuyến công tác. Ảnh: T.M

Đồng thời, Đại tá Trần Nam Trung khẳng định Bộ đội Biên phòng Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cục Công tác Biên giới Thái Lan, nhất là trong trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ mà hai bên cùng quan tâm.

Về phía Thái Lan, Trung tướng Chumphot Nurakkate bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn; đánh giá cao tinh thần hợp tác, phối hợp tích cực giữa hai Bên trong quá trình xây dựng văn kiện hợp tác, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn chuyên viên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc với Đoàn chuyên viên Cục Công tác Biên giới Thái Lan tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: T.M

Nhân chuyến công tác, Đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều hành phòng, chống lừa đảo trực tuyến của Thái Lan; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, xử lý thông tin và phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Đoàn chuyên viên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham quan Trung tâm Điều hành phòng, chống lừa đảo trực tuyến của Thái Lan. Ảnh: T.M

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy, tạo cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện các nội dung hợp tác và thúc đẩy việc ký kết văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới; qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Công tác Biên giới Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan.