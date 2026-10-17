Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 6 nhóm vấn đề

Sáng 17/10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước ngay sau thành công của Đại hội và kịp thời chỉ đạo quán triệt triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 vừa qua. Nhân dân mong muốn các chủ trương lớn, các Nghị quyết của Đảng sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị và trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cử tri và nhân dân rất quan tâm, theo dõi và đánh giá rất cao các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua; khẳng định mạnh mẽ uy tín, vị thế quốc tế cũng như vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sau hơn 1 năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; bày tỏ vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế. Nhân dân cũng vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã tập trung cao vào mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,… gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cử tri và nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản; băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Cử tri và nhân dân băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông, tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị 6 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí, tình trạng ngập úng ở một số thành phố lớn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn các biện pháp về phòng ngừa, cảnh báo, đấu tranh đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường các giải pháp chủ động phòng, chống cháy nổ, tai nạn giao thông, đuối nước.

Thứ tư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái thiết cuộc sống mới cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thứ năm, đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, chuyển đổi công năng, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

Thứ sáu, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương, cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu về tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.