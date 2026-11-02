Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Vượt qua bệnh trầm cảm, hôn nhân bình dị

Không phải là nhân vật chính tuy nhiên Doãn Chí Bình vẫn là một trong những cái tên gây bão nhiều nhất trong tác phẩm Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Trong đó, màn thể hiện của diễn viên Trần Khải Thái trong phiên bản năm 1995 được coi là kinh điển nhất. Vai diễn giúp tài tử trở nên nổi tiếng song cũng bị khán giả “ghét cay ghét đắng”. Màn thể hiện thành công này đưa tài tử 6X trở thành “Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh”.

Bỏ làm ngân hàng trở thành diễn viên

Trần Khải Thái sinh năm 1964 trong một gia đình giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành kinh tế ở Canada rồi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, chàng trai trẻ dần cảm thấy nhàm chán với công việc bàn giấy. Năm 1990, anh có cơ duyên gia nhập TVB và dẫn dắt một số chương trình của nhà đài rồi thử sức với vai trò diễn xuất.

Anh được khán giả biết đến với loạt phim như Hồ sơ công lý, Hồ sơ trinh sát, Địa ngục thiên sứ, Huynh đệ song hành, Lệnh truy nã… Đến năm 1995, khi đảm nhận vai Doãn Chí Bình trong Thần điêu đại hiệp, hình tượng “soái ca” của Trần Khải Thái đã thay đổi hoàn toàn.

Trần Khải Thái trong vai Doãn Chí Bình.

Nhờ nắm bắt diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật và thể hiện một cách sống động trên màn ảnh, Trần Khải Thái đã hoá thân xuất sắc vai gã tiểu nhân Doãn Chí Bình. Tài tử kể anh từng bị một người bán hàng bên đường chửi bới và từ chối bán vì quá ghét Doãn Chí Bình.

Sau thành công của Thần điêu đại hiệp, Trần Khải Thái tiếp tục tham gia thêm một số phim của TVB nhưng không gây được tiếng vang. Năm 1998, anh quyết định TVB, đầu quân sang đài ATV.

Bên cạnh diễn xuất, Trần Khải Thái còn thành công rực rỡ ở lĩnh vực dẫn chương trình. Năm 2001, Trần Khải Thái được giao vị trí MC của Ai là triệu phú phiên bản Hong Kong. Chương trình nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, đưa sao nam 6X trở thành cái tên được khán giả yêu mến.

Hôn nhân bình dị không con cái

Cũng như nhiều tài tử nổi tiếng, Trần Khải Thái sống kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Anh kết hôn với một giáo viên dạy piano tên Trần Ý Hằng vào năm 1998. Họ chung sống hạnh phúc gần 30 năm qua dù không có con cái.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Khải Thái từng chia sẻ rằng gia đình anh quyết định không sinh con vì sợ cảnh đứa trẻ trưởng thành rồi sẽ rời xa cha mẹ.

Trần Khải Thái và bà xã.

Trần Khải Thái thừa nhận bản thân là người đàn ông gắn bó với gia đình. Vì vậy, anh luôn ở nhà với bà xã mỗi khi không có lịch trình. Họ dành thời gian chia sẻ tình yêu với âm nhạc, du lịch. Vợ chồng cựu diễn viên TVB cũng yêu thích động vật. Hai người cùng nhau chăm sóc chó, dắt thú cưng đi dạo mỗi khi rảnh rỗi.

Ở tuổi 62, Trần Khải Thái vẫn nam tính, phong độ dù mái tóc đã điểm bạc, những nếp nhăn trên mặt cũng dần hiện rõ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ ảnh du lịch, khoe khoảnh khắc giản dị đời thường bên bà xã, bạn bè hay thú cưng.

Vượt qua căn bệnh trầm cảm

Những năm qua, Trần Khải Thái trải qua giai đoạn không có động lực làm việc và biến mất khỏi giới giải trí. Theo đó, anh phát hiện mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng từ năm 2022. Thời điểm này, anh không ra ngoài, tâm trạng luôn căng thẳng, sợ hãi. Nam diễn viên uống thuốc ngủ nhưng không có tác dụng.

Tài tử họ Trần tâm sự bà xã Trần Ý Hằng là người kề vai sát cánh cùng mình vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất. Cô khích lệ bạn đời đi khám bác sĩ tâm thần, sử dụng thuốc theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, cả hai cùng nhau tập luyện thể thao để quên đi bệnh tật.

Tài tử Hong Kong dần lấy lại phong độ sau thời gian dài chống chọi với trầm cảm.

Nam diễn viên tiết lộ hiện sức khỏe của anh đã hồi phục khoảng 70 - 80%. Cân nặng của anh cũng dần ổn định, không còn lên xuống thất thường như xưa.

Sau khi sức khoẻ hồi phục, Trần Khải Thái bắt đầu trở lại với công việc. Anh tái xuất với vai trò dẫn chương trình hai show truyền hình, nhận lời mời tham gia một số phim web-drama. Hiện nghệ sĩ 6X tích cực, phấn chấn hơn vì sức khỏe chuyển biến tích cực đồng thời có thể tiếp tục làm công việc yêu thích.