Đoàn Cao Bằng trình diễn nghệ thuật, giới thiệu chế tác khèn Mông tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Phần trình diễn nghệ thuật khèn Mông của đoàn Cao Bằng.

Tham gia chương trình có 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 11 tỉnh. Mỗi đoàn có tối đa 15 phút để trình diễn những tiết mục múa khèn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương và trình diễn nghề chế tác khèn Mông.

Đoàn Cao Bằng đem đến ngày hội tiết mục múa khèn Mông, với kỹ thuật diễn tấu điêu luyện, kết hợp động tác múa uyển chuyển. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tái hiện những nét văn hóa gắn với sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, lễ hội và nghi lễ truyền thống của đồng bào Mông.

Trong phần trình diễn nghề chế tác khèn Mông, các nghệ nhân của đoàn Cao Bằng giới thiệu trực quan các công đoạn làm khèn truyền thống, gồm: lựa chọn nguyên liệu, chế tác thân khèn, gắn ống khèn, chế tác lưỡi gà, chỉnh âm, hoàn thiện và thử tiếng khèn. Giới thiệu những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công và kinh nghiệm được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong quá trình chế tác khèn Mông.

Nghệ nhân chế tác khèn Mông đoàn Cao Bằng giới thiệu các công đoạn làm khèn truyền thống.

Các phần trình diễn được Hội đồng nghệ thuật đánh giá dựa trên giá trị văn hóa, kỹ thuật diễn tấu, nghệ thuật múa khèn, nội dung, ý nghĩa và tính sáng tạo; đồng thời xem xét trang phục, đạo cụ cùng khả năng giới thiệu, lan tỏa giá trị của nghệ thuật khèn Mông...

Chương trình tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, góp phần giới thiệu nét đẹp nghệ thuật khèn Mông đến người dân và du khách. Qua đó, những thanh âm và điệu múa khèn truyền thống tiếp tục được tôn vinh, khẳng định sức sống trong đời sống văn hóa hôm nay.