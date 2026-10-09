Đoàn Cao Bằng tham gia tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng'

Qua tổng duyệt, các nội dung tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, sẵn sàng cho chương trình chính thức diễn ra trong không khí trang trọng, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Tiết mục mở màn hòa tấu đại khèn - hát múa do các ca sĩ và nghệ nhân 11 tỉnh tham gia biểu diễn tại chương trình.

Chương trình được xây dựng gồm 3 chương, xuyên suốt theo mạch cảm xúc từ bản sắc đến khát vọng. Chương I “Trên đỉnh non cao” tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông giữa núi rừng hùng vĩ, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, tiếng khèn, tiếng sáo, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm, chợ phiên và những nét đẹp trong lao động, sinh hoạt, tình yêu đôi lứa. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương II “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông” khắc họa tình cảm, niềm tin của đồng bào dân tộc Mông với Đảng, Bác Hồ, cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước. Những sắc màu văn hóa dân tộc Mông hòa trong bức tranh thống nhất, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Chương III “Hội tụ và tỏa sáng” thể hiện hình ảnh đồng bào dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, xây dựng đời sống mới và hội nhập. Chương trình khép lại bằng thông điệp tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang dậm dấu ấn, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Mông.

Tại buổi tổng duyệt, các thành viên đoàn Cao Bằng tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc từng phần tham gia biểu diễn, từ âm nhạc, vũ đạo, trang phục đến đội hình sân khấu. Tham gia tổng duyệt cũng là cơ hội để đoàn Cao Bằng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn với các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên đến từ nhiều địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng” nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại và tiến trình hội nhập, phát triển đất nước.