Đoàn Cao Bằng giành 18 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Đoàn Cao Bằng tham gia thi đấu các môn: đẩy gậy, kéo co, ném pa pao và bắn nỏ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu, học hỏi, góp phần tạo không khí sôi nổi tại ngày hội.

Vận động viên môn bắn nỏ nhận huy chương vàng ở nội dung trên 57 - 60 kg.

Ở môn đẩy gậy, đoàn giành 2 huy chương vàng ở các hạng cân trên 54 - 57 kg và trên 57- 60 kg; 1 huy chương bạc hạng cân 48 - 51 kg nữ và 3 huy chương đồng ở các nội dung trên 80 kg nam, trên 54 - 57 kg nữ và trên 57 - 60 kg nữ.

Ở môn kéo co, đoàn đạt 1 huy chương bạc nội dung nữ hạng cân 520 kg và 2 huy chương đồng ở nội dung hạng cân 560 kg nam, hạng cân 540 kg nam - nữ phối hợp. Môn ném pa pao, vận động viên Cao Bằng giành 1 huy chương đồng.

Vận động viên Cao Bằng nhận huy chương bạc nội dung bắn nỏ.

Môn bắn nỏ mang về nhiều huy chương cho đoàn, với 1 huy chương vàng đồng đội nam đứng bắn; 5 huy chương bạc ở các nội dung đội nữ đứng bắn, đồng đội nam - nữ quỳ bắn, đội nam quỳ bắn nhanh, đội nữ quỳ bắn nhanh và đồng đội nam - nữ quỳ bắn nhanh; cùng 2 huy chương đồng ở nội dung cá nhân nữ đứng bắn và đồng đội nam - nữ đứng bắn.