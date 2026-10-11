Đoàn Cao Bằng giành 18 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV
Tham gia các môn thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tổ chức tại tỉnh Điện Biên, đoàn Cao Bằng giành 18 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn.
Đoàn Cao Bằng tham gia thi đấu các môn: đẩy gậy, kéo co, ném pa pao và bắn nỏ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu, học hỏi, góp phần tạo không khí sôi nổi tại ngày hội.
Ở môn đẩy gậy, đoàn giành 2 huy chương vàng ở các hạng cân trên 54 - 57 kg và trên 57- 60 kg; 1 huy chương bạc hạng cân 48 - 51 kg nữ và 3 huy chương đồng ở các nội dung trên 80 kg nam, trên 54 - 57 kg nữ và trên 57 - 60 kg nữ.
Ở môn kéo co, đoàn đạt 1 huy chương bạc nội dung nữ hạng cân 520 kg và 2 huy chương đồng ở nội dung hạng cân 560 kg nam, hạng cân 540 kg nam - nữ phối hợp. Môn ném pa pao, vận động viên Cao Bằng giành 1 huy chương đồng.
Môn bắn nỏ mang về nhiều huy chương cho đoàn, với 1 huy chương vàng đồng đội nam đứng bắn; 5 huy chương bạc ở các nội dung đội nữ đứng bắn, đồng đội nam - nữ quỳ bắn, đội nam quỳ bắn nhanh, đội nữ quỳ bắn nhanh và đồng đội nam - nữ quỳ bắn nhanh; cùng 2 huy chương đồng ở nội dung cá nhân nữ đứng bắn và đồng đội nam - nữ đứng bắn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/doan-cao-bang-gianh-18-huy-chuong-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong-lan-thu-iv-3193290.html