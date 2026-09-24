Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý chính quyền tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) có hoạt động khảo sát, tham quan tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Quyên

Trong buổi sáng, đoàn đã đi tham quan và khảo sát Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tìm hiểu về truyền thống đạo học của Việt Nam cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích để phát triển kinh tế - xã hội; sau đó tham gia hội nghị để trao đổi kinh nghiệm học tập.

Tại hội nghị, Lớp đào tạo và bồi dưỡng tìm hiểu thông tin về phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám như: Những kết quả nổi bật và khó khăn trong công tác quản lý của phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lớp học cũng được tìm hiểu những công việc trọng điểm đang được Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập trung triển khai, thực hiện như: Giải quyết “5 điểm nghẽn”, đẩy mạnh triển khai việc chuyển đổi số; phát huy giá trị di tích, di sản trên địa bàn để phát triển công nghiệp hóa theo tinh thần các Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội…

Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tìm hiểu truyền thống đạo học và công tác bảo tồn, phát huy di tích tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Quyên

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng cho biết, Lớp học đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ giới thiệu những kết quả đã đạt được, mà quan trọng hơn là cùng trao đổi về cách làm, những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các hoạt động an ninh, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa…

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng (phải) đón tiếp đồng chí Phủ Thon - Kẹo Đuông Mạ Ni, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: An Quyên

Giá trị lớn nhất của buổi làm việc không chỉ nằm ở những nội dung mà phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu, mà còn ở sự chia sẻ hai chiều, những trao đổi rất cụ thể và những kinh nghiệm thực tiễn. Qua trao đổi, cán bộ hai Thủ đô thấy rằng, dù điều kiện, mô hình tổ chức và đặc điểm của mỗi địa phương có những điểm khác nhau, nhưng trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở có nhiều vấn đề tương đồng. Đó là yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thực sự hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và gần dân; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn trật tự, kỷ cương; phát huy các giá trị văn hóa; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quyên

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Phủ Thon - Kẹo Đuông Mạ Ni, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn, Trưởng đoàn, đánh giá cao chuyến khảo sát, tìm hiểu thực tế và trao đổi kinh nghiệm tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua chuyến đi, các học viên Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, quản lý và vận hành chính quyền địa phương; đồng thời tìm hiểu những cách làm hiệu quả trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích và phát triển văn hóa.

Đồng chí Phủ Thon - Kẹo Đuông Mạ Ni, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn, Trưởng đoàn phát biểu. Ảnh: An Quyên

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 16-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn năm 2026; đồng thời căn cứ Quyết định số 366/BĐB.VC ngày 23-7-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Viêng Chăn về việc phê duyệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đi tập huấn chuyên đề công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước tại Thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã mở Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2026. Theo Quyết định, lớp gồm 31 người, trong đó có 28 đồng chí học viên và 3 cán bộ quản lý lớp. Thời gian dự kiến từ ngày 20-9 đến ngày 3-10-2026, đã bao gồm thời gian đi và về; địa điểm tổ chức tại thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, trong các buổi học tiếp theo, chương trình tập trung vào nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ...