Đoàn cán bộ Lào tham quan thực tế tại xã Khánh Sơn

Ngày 4-11, UBND xã Khánh Sơn tổ chức đón Đoàn cán bộ lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến tham quan thực tế tại địa phương. Cùng tham dự có lãnh đạo Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo xã Khánh Sơn thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch của địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển cây sầu riêng, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các chính sách phát triển giáo dục, y tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn tặng hoa đại diện đoàn cán bộ Lào đến tham quan thực tế.

Cùng ngày, đoàn đến tham quan mô hình sản xuất sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương; giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Nhà dài truyền thống thôn Hòn Dung (xã Khánh Sơn).

Chuyến tham quan giúp các thành viên trong đoàn tìm hiểu thêm về thực tiễn triển khai công tác dân tộc, tôn giáo tại xã Khánh Sơn; đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn công tác với địa phương.