Đoàn cán bộ Lào nghiên cứu thực tế và làm việc với xã Bác Ái Tây về công tác dân tộc, tôn giáo

Chiều 7-10, Đoàn cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến tìm hiểu thực tế và làm việc với UBND xã Bác Ái Tây về công tác dân tộc và tôn giáo. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo cho cán bộ Lào năm 2026 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ phối hợp với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đi thực tế.

Đoàn đã nghiên cứu, thực tế tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, Farm Chapơ và làm việc với UBND xã Bác Ái Tây. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và thực tiễn triển khai tại địa phương. Qua đó, giúp cán bộ Lào có góc nhìn toàn diện hơn về lý luận và thực tiễn, vận dụng hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước tại Lào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại diện đoàn cán bộ Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chương trình bồi dưỡng, góp phần giúp cán bộ Lào tìm hiểu thực tiễn về công tác dân tộc, tôn giáo, kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của Việt Nam; đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Lào.