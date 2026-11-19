Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp thân mật phái đoàn có Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, văn phòng; tham dự còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chào mừng các cán bộ, học viên phái đoàn Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Dân tộc và Tôn giáo của 18 tỉnh nước CHDCND Lào và đại diện Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Quang cảnh buổi tiếp tại Việt Nam Quốc Tự

Tại buổi tiếp, Thượng tọa đã thông tin GHPGVN vừa tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; sơ lược quá trình 44 năm hình thành, phát triển của GHPGVN TP.HCM với 4 vị Trưởng ban Trị sự, giới thiệu vị giáo phẩm lãnh đạo đương nhiệm là Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Đồng thời, nhấn mạnh dấu mốc quan trọng sau sáp nhập ngày 1-7-2025 của GHPGVN TP.HCM và những thành tựu Phật sự nổi bật trên các lĩnh vực ngày càng bền vững, đặc biệt công tác an sinh xã hội của GHPGVN TP.HCM, góp phần đóng góp chăm lo cho người dân của Thành phố.

Thượng tọa Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng thông tin về sinh viên, nghiên cứu sinh, người dân Lào đang học tập, sinh sống tại TP.HCM với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bày tỏ mong Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho chư Tăng, các tự viện, sinh viên, học sinh, cùng người dân Việt Nam đang tu học, sinh sống tại Lào.

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM tặng quà lưu niệm đến đại diện phái đoàn

Đại diện phái đoàn, ông Phongtisouk Siphomthaviboun bày tỏ niềm vui và tri ân sự đón tiếp trọng thị của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, để đoàn cán bộ được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của GHPGVN TP.HCM, cùng lịch sử đặc biệt của Việt Nam Quốc Tự.

Ông Phongtisouk Siphomthaviboun phát biểu tại buổi tiếp

Ông Phongtisouk Siphomthaviboun cũng cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Dân tộc và Tôn giáo Lào, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam ký kết chương trình phối hợp đào tạo cán bộ với sự phối hợp của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang kết nối để cán bộ Lào được sang Việt Nam học tập và tìm hiểu về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên lý thuyết cũng như thực tế từ việc tham quan, tìm hiểu tại các cơ sở tự viện ở TP.HCM. Trong thời gian 3 ngày tại TP.HCM, phái đoàn được trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo, công tác Phật sự và quản lý, điều hành của GHPGVN tại TP.HCM. Qua đó trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Đại diện hai đơn vị cũng trao đổi các mối quan tâm về một số vấn đề liên quan như đời sống học tập, tu học của sinh viên, nghiên cứu sinh, chư Tăng các tự viện ở hai quốc gia; tình hữu nghị bền chặt của CHDCND Lào và Việt Nam.

Phái đoàn dâng hương, đảnh lễ Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức trước Bảo tháp Đa Bảo

Dịp này, phái đoàn được chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM hướng dẫn tham quan Việt Nam Quốc Tự; dâng hương và đảnh lễ trước Bảo tháp Đa Bảo, nơi tôn thờ Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức; cùng dâng hương Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

* Trước đó, chiều 18-11, phái đoàn đã đến thăm và làm việc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Trưởng khoa Luật học Phật giáo; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký; Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Tăng, cùng chư tôn đức Ban Điều hành Học viện tiếp đón.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang giới thiệu về chuyến thăm của phái đoàn - Ảnh: Giác Sự

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Giác Dũng đã gởi lời thăm hỏi, chào mừng của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đến các thành viên trong phái đoàn đã dành thời gian đến thăm, tìm hiểu, giao lưu và trao đổi tại Học viện.

Hòa thượng Thích Giác Dũng giới thiệu về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Giác Sự

Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực đã giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam; về nền giáo dục Phật giáo Việt Nam; giới thiệu các Học viện Phật giáo VN, trong đó có Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM gồm 10 khoa, Tăng Ni sinh được nội trú, hệ đào tạo từ xa và sau đại học; cùng các vấn đề liên quan công tác quản lý giáo dục, đào tạo Tăng Ni.