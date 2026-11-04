Đoàn cán bộ báo chí và truyền thông Lào tìm hiểu mô hình báo chí Hà Nội
Sáng 4/11, tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã diễn ra buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chương trình học tập, khảo sát thực tế do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doan-can-bo-bao-chi-va-truyen-thong-lao-tim-hieu-mo-hinh-bao-chi-ha-noi-246261104192240063.htm