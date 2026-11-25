Buổi trao đổi kinh nghiệm của Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) tại phường Mỹ Lâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy phường Mỹ Lâm đã báo cáo khái quát đặc điểm tình hình và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025 đến nay. Phường Mỹ Lâm được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mỹ Lâm (cũ), xã Mỹ Bằng và một phần xã Kim Phú, với diện tích 81,56 km², dân số 31.703 người thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ phường hiện có 44 tổ chức đảng trực thuộc với 1.610 đảng viên; 12 cơ quan, đơn vị với 403 cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo phường Mỹ Lâm phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm.

Sau gần một năm rưỡi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không tổ chức cấp huyện), hệ thống chính trị phường Mỹ Lâm đã nhanh chóng kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt. Sau sắp xếp, phường đã phê duyệt 42 danh mục vị trí việc làm, giảm 29 người hoạt động không chuyên trách. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã kết nạp được 76 đảng viên mới.

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) tham quan, tìm hiểu về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Lâm.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hoạt động hiệu quả, đã tiếp nhận 13.032 hồ sơ và giải quyết 12.921 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,15%. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống điều hành điện tử; phường duy trì hiệu quả Bản tin tuyên truyền viên AI và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) tham quan Khu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup.

Nhờ chủ động trong quản lý điều hành, kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, phường có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách đạt 162,98%. Năm 2026, dự kiến có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 195,13% dự toán, số hộ thoát nghèo đạt 140% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt: dự án đường kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với Quốc lộ 2D đã hoàn thành đưa vào sử dụng; dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang đạt 98,3%; các hạng mục sân golf và khu công viên thể dục thể thao Mỹ Lâm đã hoàn thành xây dựng và từng bước đưa vào khai thác.

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) tham quan vườn chè nguyên liệu Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và công tác cán bộ ở cơ sở. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình thực hiện Kế hoạch số 61-KH/BTCTU ngày 13-11-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc mở lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang (Việt Nam) với Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc), nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác bồi dưỡng cán bộ được ký kết ngày 10-2-2026 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).

Dịp này, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) đã đi khảo sát thực tế, tham quan Khu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup; Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm trên địa bàn phường Mỹ Lâm.