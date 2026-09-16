Đoàn báo chí Nga trải nghiệm sản phẩm du lịch đặc sắc tại Hà Nội

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND Thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines. Đây là một phần trong hành trình khảo sát tại Việt Nam của đoàn báo chí Nga diễn ra từ ngày 11 - 18/9.

Đoàn báo chí Nga tham quan, trải nghiệm tại Nhà máy Bia Hà Nội

Đoàn gồm 10 đại diện đến từ các cơ quan báo chí, truyền hình uy tín của Nga và những KOL có lượng người theo dõi lớn. Trong thời gian lưu lại Hà Nội, các thành viên sẽ khám phá Thủ đô bằng xe buýt hai tầng “Hop on - Hop off”, tham gia tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tham quan, trải nghiệm tại Nhà máy Bia Hà Nội. Những hoạt động này giúp đoàn tiếp cận các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và công nghiệp đặc sắc của thành phố.

Đây là hoạt động được Hà Nội và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức thường niên nhằm giới thiệu những sản phẩm du lịch mới tới truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung quốc tế. Qua đó, hình ảnh điểm đến Hà Nội và Việt Nam được lan tỏa rộng rãi trên báo chí, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, tăng khả năng tiếp cận du khách toàn cầu.

Dự kiến trong tháng 10/2026, hai đơn vị tiếp tục đón đoàn báo chí Anh tới tham quan, trải nghiệm và tác nghiệp tại Hà Nội. Từ nay đến cuối năm và trong năm 2027, nhiều hoạt động xúc tiến sẽ được triển khai, gắn quảng bá du lịch với các đường bay và chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines.