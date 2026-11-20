Đồng chí Lê Văn Minh dâng hương tưởng nhớ cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn. QUANG HUY

Tại tư gia cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, đồng chí Lê Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn đã thắp nhang tưởng nhớ nhà khoa học, người thầy mẫu mực. Trò chuyện cùng gia đình, đồng chí bày tỏ lòng trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của cố Giáo sư đối với sự nghiệp giáo dục, khoa học của cả nước và TPHCM.

Phu nhân cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn tặng sách viết về Giáo sư cho đồng chí Lê Văn Minh. QUANG HUY

Sinh thời, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn (1936–2024) là nhà khoa học, nhà giáo danh tiếng, tâm huyết với ngành hóa học và dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Delaware (Hoa Kỳ) năm 1962 và được công nhận chức danh Giáo sư năm 1980, ông dành trọn đời giảng dạy, nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Sài Gòn (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM). Trong sự nghiệp học thuật, Giáo sư đã công bố 200 báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, có 5 công trình đưa vào sản xuất cùng nhiều giáo trình, chuyên luận về hóa học đại cương và nhiệt động hóa học. Với những cống hiến xuất sắc, Giáo sư được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Lê Văn Minh tặng quà của thành phố tới cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân. QUANG HUY

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Trường Tiểu học An Lạc 1 và chúc mừng cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân – giáo viên đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Báo cáo với đoàn, đại diện Ban Giám hiệu cho biết, trước biến động sĩ số lớp học, ngay từ dịp hè, trường đã chủ động bố trí, bồi dưỡng nhân sự bảo đảm công tác giảng dạy, khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy học, nhất là thiết bị môn tiếng Anh. Dịp 20-11 năm nay, trường tổ chức nhiều hội thi chuyên môn, rèn chữ viết đẹp cho giáo viên và học sinh, khen thưởng 29 tập thể, cá nhân; có 8 giáo viên dự thi cấp thành phố và nhiều thầy cô được Sở GD-ĐT TPHCM khen thưởng. Trường cũng duy trì lấy ý kiến phụ huynh 2 lần mỗi năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo nhu cầu người học. Lãnh đạo đoàn ghi nhận nỗ lực của tập thể sư phạm, đồng thời trao đổi định hướng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Văn Minh chụp hình cùng thầy và trò Trường Tiểu học An Lạc 1. QUANG HUY

Rời Trường Tiểu học An Lạc 1, đoàn đến thăm Trường THPT Ten Lơ Man (Ernst Thälmann) và chúc mừng thầy giáo Đỗ Đăng Cao – giáo viên môn Vật lý đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Dù mức độ cạnh tranh giải thưởng năm nay tăng cao khi mở rộng quy mô xét duyệt, thầy Đỗ Đăng Cao vẫn ghi dấu ấn nhờ tinh thần tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, từng đảm nhiệm vai trò tổ trưởng chuyên môn và tích cực hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao tay nghề.

Đồng chí Lê Văn Minh tặng quà của thành phố tới thầy giáo Đỗ Đăng Cao. QUANG HUY

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man cho biết, tiền thân của trường là Trường Tôn Thọ Tường; đến ngày 8-3-1979 chính thức mang tên lãnh tụ giai cấp vô sản Đức Ernst Thälmann. Đây là nơi khởi nguồn phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước đầu tiên của nhân dân Sài Gòn – Gia Định vào ngày 19-3-1950. Nhà trường đang phối hợp các trung tâm lưu trữ hoàn thiện hồ sơ xác định bề dày lịch sử hơn 100 năm. Dù khuôn viên nằm trong khu đất phức hợp thuộc diện quy hoạch nên việc sửa chữa, nâng cấp xây dựng còn gặp vướng mắc, trường vẫn duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% nhiều năm liền, tỷ lệ trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 đạt 97%, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND TPHCM.

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man báo cáo với đoàn về kết quả GD-ĐT của nhà trường. QUANG HUY

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lê Văn Minh chúc Ban Giám hiệu cùng đội ngũ nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026–2027 và chúc thầy Đỗ Đăng Cao tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.