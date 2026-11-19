Học sinh Trường THCS Hoa Lư biểu diễn các tiết mục âm nhạc chào đón đoàn. QUANG HUY

Tại Học viện Cán bộ TPHCM, tiếp đoàn có TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện cùng Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Minh ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động, đời sống của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ của Học viện Cán bộ TPHCM trong sự nghiệp GD-ĐT, bồi dưỡng cán bộ, góp phần quan trọng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TPHCM và khu vực phía Nam.

Đồng chí Lê Văn Minh trao quà của TPHCM tới lãnh đạo Học viện Cán bộ TP. QUANG HUY

Chia sẻ với những thách thức trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM kỳ vọng với mô hình và tầm nhìn mới, tập thể học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần cống hiến của các thế hệ nhà giáo. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, đưa vị thế đào tạo của học viện vươn tầm khu vực.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng khẳng định tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Tiền thân là Trường Đảng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (thành lập tháng 6-1965), trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Cán bộ TPHCM đã đào tạo bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm. Nhà trường đã đạt chuẩn trường chính trị mức 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và TPHCM.

Đoàn đại biểu chụp hình kỷ niệm cùng đại diện tập thể Trường THCS Hoa Lư. QUANG HUY

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể sư phạm Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú). Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật trong công tác dạy và học của nhà trường thời gian qua.

Thông tin thêm với đội ngũ nhà giáo, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh, TPHCM đang giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, hướng tới tầm nhìn quy hoạch phát triển ngang tầm các đô thị lớn châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang triển khai nhiều đề án cấp bách và lâu dài nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học cùng sinh viên xuất sắc vào làm việc trong hệ thống chính trị thông qua các cơ chế đãi ngộ đặc thù về thu nhập và nhà ở.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể thầy cô giáo, mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, đào tạo nên những thế hệ công dân ưu tú đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Cô Nguyễn Dương Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. QUANG HUY

Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cô Nguyễn Dương Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư khẳng định, sự hiện diện của đoàn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trên hành trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong hành trình xây dựng mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế, Trường THCS Hoa Lư là điểm sáng về chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển học liệu số và không gian STEM. Năm 2025, trường được công nhận nằm trong tốp 100 trường học số tiêu biểu của cả nước. Riêng năm học 2025-2026, học sinh nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia, thành phố và tỷ lệ trúng tuyển cao vào các trường chuyên, trường phổ thông năng khiếu. Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 và Cờ thi đua của UBND TPHCM.