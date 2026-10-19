Đoàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu Câu lạc bộ Tân Trào dâng hương trước Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động trước thềm Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân phụ, thân mẫu của Người, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm CLB Tân Trào dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Ban Chủ nhiệm và Trưởng các Tiểu ban Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang nguyện tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, hội viên; tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao. Câu lạc bộ chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu CLB Tân Trào dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 20-10 là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên nhìn lại chặng đường 21 năm xây dựng, phát triển, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp của Câu lạc bộ trong đời sống xã hội.