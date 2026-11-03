Đoàn 30 doanh nghiệp Malaysia sang Việt Nam dự Food Expo, thúc đẩy giao thương

Việc hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia mở ra con đường thuận lợi cho sản phẩm Việt Nam tiếp cận các thị trường mới và cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới. Ảnh: Song Hà.

Thông tin về sự kiện hợp tác thương mại quan trọng này, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết sắp tới đây, 30 doanh nghiệp Malaysia sẽ sang Việt Nam dự Hội chợ thực phẩm Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

ĐỘNG LỰC HỢP TÁC TỪ VỊ THẾ TRUNG TÂM SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG

Đoàn Malaysia sang dự sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này với lực lượng đa dạng và toàn diện. Đứng đầu là đại diện Chính quyền tỉnh Penang, Malaysia do ông YB Goh Chhon Aik, thành viên Hội đồng cấp cao tỉnh Penang phụ trách vấn đề Thương mại và tiêu dùng cộng đồng làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia là đại diện của khoảng 20 doanh nghiệp được lựa chọn tiêu biểu cho tỉnh Penang trực tiếp tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, cùng đại diện nhiều đơn vị mua hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối và các hệ thống siêu thị lớn của Malaysia.

Đánh giá về quy mô sự kiện, ông Phùng Văn Thành nhận định đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tổ chức được một đoàn doanh nghiệp tại địa bàn có số lượng đông đảo với sự tham dự của cả đại diện chính quyền cấp tỉnh, các doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị mua hàng và hệ thống siêu thị. Việc vận động thành công đoàn doanh nghiệp Malaysia thể hiện sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ cùng sự vận dụng linh hoạt kinh nghiệm xúc tiến, thông tin và kết nối của cán bộ Thương vụ.

Sự hiện diện của đoàn đại diện chính quyền và doanh nghiệp Malaysia phát đi tín hiệu rõ ràng về nhu cầu hợp tác giao thương ngày càng tăng cao giữa hai nước. Thực tế này bắt nguồn từ việc Việt Nam đã tạo dựng được vị thế to lớn trong mạng lưới thương mại quốc tế.

Đối với doanh nghiệp Malaysia, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng để hợp tác. Đối với người tiêu dùng Malaysia, hàng hóa Việt Nam ngày càng được ưa chuộng, thương hiệu "made in Vietnam" đã trở nên quen thuộc. Mở rộng ra cộng đồng người Hồi giáo tại Malaysia cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, sản phẩm Việt Nam đã chiếm trọn lòng tin và sự công nhận rộng rãi.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia gặp gỡ làm việc với các đối tác, doanh nghiệp Malaysia - Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu uy tín. Danh mục sản phẩm xuất khẩu đa dạng của Việt Nam gây dựng được thương hiệu vững chắc, từ các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu đến nguyên liệu phục vụ sản xuất như cao su, khoáng sản, hay các sản phẩm chế biến sâu có hàm lượng công nghệ cao như điện thoại, máy vi tính, máy móc và công cụ dụng cụ. Việc kết hợp tiềm năng to lớn của Việt Nam với vị thế vốn có của Malaysia được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế vượt trội cho cả hai phía.

LỰA CHỌN TỐI ƯU CHO CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Xét về góc độ chiến lược, Chính phủ Malaysia đang đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành Trung tâm Thương mại toàn cầu, đặc biệt là Trung tâm Thương mại Hồi giáo toàn cầu. Tuy nhiên, nội lực sản xuất của Malaysia sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu khổng lồ này. Malaysia và các doanh nghiệp nội địa buộc phải tìm kiếm những đối tác uy tín, giàu năng lực để hợp tác dài hạn. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam chính là đối tác và lựa chọn tối ưu nhất để hiện thực hóa tham vọng đó.

Đồng tình với nhận định trên, ông Ariff Khalid, Giám đốc phát triển kinh doanh của Aska Jitu Enterprise - một doanh nghiệp Malaysia, đánh giá Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, công nghiệp phát triển và nền sản xuất, chế biến đa ngành theo hướng xuất khẩu. Khi hợp tác với Malaysia – quốc gia có vị thế trung tâm thương mại hàng đầu ASEAN và được định vị là trung tâm thương mại Hồi giáo toàn cầu, mối liên kết này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, mở ra con đường thuận lợi cho sản phẩm Việt Nam tiếp cận các thị trường mới và cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Các số liệu thực tế đã chứng minh đà tăng trưởng mạnh mẽ của dòng chảy thương mại song phương. Tính đến hết quý 3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia đã đạt 17,4 tỷ USD, vượt mốc 16,33 tỷ USD của cả năm 2025. Kết quả này cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Nhằm duy trì đà bứt phá trong quý 4/2026, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia xác định bên cạnh việc triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến, công tác trọng tâm sẽ tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Việt Nam, đồng thời tích cực kết nối, tổ chức các đoàn doanh nghiệp và nhà nhập khẩu tại địa bàn sang Việt Nam tham dự hội chợ, nghiên cứu thị trường và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh bền vững.