Đoạn 1 và 3 đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh dự kiến hoàn thành trong quý II/2027

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh).

Theo báo cáo, đối với đoạn tuyến chủ yếu nâng cấp mở rộng (đoạn 1 và đoạn 3), có chiều dài khoảng 26,7km hiện nay đã dọn quang mặt bằng được 20,5km, đạt 76,78%; lu lèn nền được 8,5km, đạt 31,84%; thi công được 32/80 cống, đạt 40%. Trong đoạn này phải thi công làm mới 4 cầu, đến nay cầu Suối Lau và cầu Ko Róa đã hoàn thành hạng mục chính, cầu số 01B đang thi công bản mặt cầu, cầu số 13 đã đổ bê tông 15/19 cọc khoan nhồi. Bên cạnh đó, Trạm nghiền đá tại Km10+800 đã triển khai nghiền và dự trữ khoảng 16.000m³ đá để phục vụ thi công móng, mặt đường; Trạm nghiền đá tại Km42+900 đã tập kết đầy đủ thiết bị về công trường. Đối với đoạn tuyến qua khu vực rừng, đoạn từ Km12+000 đến Km13+000 đang triển khai thi công đào hạ nền, thi công 3/4 cống và đang làm mặt bằng thi công cầu số 01B; đoạn từ Km39+900 đến Km42+000 đang triển khai đào hạ nền.

Công trường đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh.

UBND tỉnh cho rằng, tiến độ Dự án Đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh còn chậm, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, toàn bộ nguồn vật liệu đá từ công tác đào hạ nền tại đoạn 2 (từ Km12+000 đến Km42+000 là khu vực tuyến đi qua rừng) được tính toán tận dụng để phục vụ thi công cho toàn dự án. Tuy nhiên, đoạn 2 có điều kiện địa hình rất khó khăn, chủ yếu là đồi núi cao, hiểm trở, gấp khúc, nhiều vực sâu chia cắt, hoàn toàn không có đường nhánh hoặc đường hiện hữu để tiếp cận khu vực rừng. Toàn bộ công tác khai thác, vận xuất và vận chuyển lâm sản chỉ có thể thực hiện theo một trục đường độc đạo, đi từ hai đầu tuyến tại xã Khánh Vĩnh và xã Khánh Sơn vào. Việc san ủi, mở đường vận chuyển dọc tuyến mất rất nhiều thời gian, do tuyến chủ yếu nằm trên sườn núi, phải qua nhiều công đoạn mới tạo được đường. Trong quá trình đào còn gặp nhiều đá tảng kích thước lớn, phân bố rải rác, không liền khối, phải thực hiện nổ mìn phá đá từng tảng nên kéo dài thời gian thi công.

Để bảo đảm yêu cầu tiến độ dự án và khắc phục thời gian chậm vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị chủ rừng phối hợp rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với công tác giải phóng mặt bằng đoạn 1 và đoạn 3 phải hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại trong quý IV/2026 theo kế hoạch đề ra. Đối với thi công phần tuyến đoạn 1 và đoạn 3, phải hoàn thành toàn bộ trong quý II/2027. Đối với thi công phần tuyến đoạn 2 làm mới qua khu vực rừng dài khoảng 30km dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.