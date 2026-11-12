Đoài Phương: Tự hào truyền thống 80 năm hội CTĐ Việt Nam

Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời ôn lại truyền thống 69 năm của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (23/11/1957 – 23/11/2026). Qua đó, ghi nhận và tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, chung tay lan tỏa các hoạt động nhân đạo.

Bà Khuất Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đoài Phương đã trình bày diễn văn kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: Trần Hằng

Tại chương trình, bà Khuất Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đoài Phương đã trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Diễn văn nhấn mạnh, chặng đường 80 năm của Hội không chỉ được ghi dấu bằng những phong trào, chương trình hay thành tích, mà còn được vun đắp từ hàng triệu tấm lòng nhân ái, những bước chân tình nguyện và nghĩa cử sẻ chia vì cộng đồng. Đó là những bàn tay nâng đỡ người yếu thế, những giọt máu hồng trao đi để cứu sống người bệnh, những phần quà kịp thời giúp gia đình khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, tiếp thêm động lực để học sinh nghèo vững bước đến trường. Giá trị sâu sắc của hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn ở niềm tin, hy vọng và nghị lực sống được khơi dậy trong mỗi người nhận sự giúp đỡ.

Lãnh đạo xã Đoài Phương và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Hằng

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ xã Đoài Phương đã trao danh hiệu “Tấm lòng vàng” để tri ân 8 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo; đồng thời tặng quà tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ qua các thời kỳ và 9 nguyên Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khối trường học. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết trong công tác vận động, kết nối nguồn lực và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, 4 gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được tuyên dương, khen thưởng, góp phần tôn vinh nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 55 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 11 thôn trên địa bàn xã và 25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, các em học sinh có thêm điều kiện đến trường.

25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Đoài Phương. Ảnh: Trần Hằng

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Ngọc Anh, ủy viên ban chấp hành, phó chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của phong trào nhân đạo; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác nhân đạo, từ thiện. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, qua đó lan tỏa những giá trị nhân đạo, góp phần chăm lo tốt hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ xã Đoài Phương tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động sự chung tay của toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình.