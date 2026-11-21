Khi người dân cùng xây dựng quy ước, cùng làm chủ khu dân cư

Cuối tuần, tại xóm 16, thôn Đoàn Kết, xã Đoài Phương, không khí trở nên rộn ràng với tiếng chổi quét ngõ, tiếng gọi nhau cùng tham gia tổng vệ sinh của các hộ gia đình. Người quét ngõ, người tỉa hoa, người khơi thông rãnh nước. Mỗi gia đình tự giác chăm chút phần không gian trước cửa nhà, đồng thời chung tay giữ gìn cảnh quan toàn khu dân cư. Những việc làm giản dị, được duy trì đều đặn, đã dần hình thành nếp sống cộng đồng.

Chung tay làm sạch môi trường tại Xóm văn minh, hạnh phúc. Ảnh: PV

Xóm 16 hiện có 62 hộ với 215 nhân khẩu, trong đó trên 95% là gia đình cán bộ, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức gương mẫu của những người lính đã góp phần tạo nền tảng thuận lợi để mô hình “Xóm văn minh, hạnh phúc” đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Ban Xây dựng Đảng xã Đoài Phương, Chi bộ và Ban quản lý xóm 16 đã chủ động xây dựng mô hình với ba nhóm tiêu chí: Văn minh, Hạnh phúc và Phát triển. Các tiêu chí được chắt lọc từ những quy định về xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hương ước thôn Đoàn Kết và Bộ tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là bộ tiêu chí không áp đặt từ trên xuống mà được đưa ra hội nghị xóm để người dân trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến, điều chỉnh trước khi thống nhất thực hiện. Qua đó, mỗi người dân không chỉ là đối tượng vận động mà thực sự trở thành chủ thể xây dựng và thụ hưởng những giá trị của mô hình.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đoài Phương Hà Việt Phong cho biết: Ban Xây dựng Đảng định hướng chủ trương, hướng dẫn cách làm; còn việc lựa chọn tiêu chí, tổ chức triển khai do chi bộ và nhân dân trong xóm bàn bạc, quyết định. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo xã và thôn thường xuyên kiểm tra thực tế, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo triển khai các tiêu chí xây dựng xóm văn minh, hạnh phúc. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Hải, Trưởng xóm 16 cho rằng, điều quan trọng nhất trong quá trình triển khai là phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và những người làm công tác xóm. Mọi công việc liên quan đến lợi ích chung đều được đưa ra để người dân cùng bàn, cùng thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Theo anh, kết quả đáng mừng không chỉ là những công trình được hoàn thành mà còn là ý thức trách nhiệm, tinh thần cộng đồng ngày càng được nâng lên.

Từ sự đồng thuận ấy, diện mạo xóm 16 có nhiều đổi thay. 100% đường ngõ đã được bê tông hóa từ nguồn ngân sách xã, đóng góp xã hội hóa của nhân dân và sự hỗ trợ của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt tại trên 90% các ngõ; những tuyến đường hoa, ban công xanh góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: PV

Cùng với chỉnh trang hạ tầng, người dân duy trì phân loại rác tại hộ gia đình, lắp đặt 5 camera an ninh tại các vị trí trọng yếu. Nhóm Zalo cộng đồng trở thành kênh trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh và kết nối người dân với Ban quản lý xóm. Việc ứng dụng công nghệ số cũng được khuyến khích thông qua sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện nghiêm túc, theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Gắn kết cộng đồng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nếu những con đường sạch đẹp, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan xanh tạo nên diện mạo văn minh thì sự sẻ chia, gắn bó giữa các gia đình chính là nền tảng làm nên giá trị hạnh phúc ở xóm 16.

Khi một gia đình có người ốm đau, gặp chuyện buồn hoặc khó khăn, Ban quản lý xóm, các đoàn thể và những người hàng xóm đều kịp thời thăm hỏi, động viên. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các thế hệ. Đặc biệt, bữa cơm đoàn kết trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Tại Xóm văn minh, hạnh phúc mỗi người không chỉ quan tâm đến gia đình mình mà còn có trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: PV

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những kết quả cụ thể: 100% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trong năm không xảy ra bạo lực gia đình, không phát sinh tệ nạn xã hội; các mâu thuẫn được hòa giải thành ngay từ cơ sở. Những khoản đóng góp của nhân dân đều được công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng.

Đáng chú ý, mô hình không chỉ hướng tới xây dựng môi trường sống tốt mà còn khuyến khích mỗi gia đình phát huy tinh thần tự lực, vươn lên phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục và tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Điển hình phải kể đến gia đình chị Vũ Thị Nụ cùng nhóm thiện nguyện trong thôn nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi trên địa bàn xã, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi cháu mỗi tháng, tổng kinh phí 42 triệu đồng mỗi năm. Dịp Tết Nhân ái Bính Ngọ, các hộ dân trong xóm đã chung tay đóng góp gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm thiết thực ấy góp phần tạo nên môi trường sống nhân văn, nơi mỗi người không chỉ quan tâm đến gia đình mình mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy trên 98% số hộ gia đình được khảo sát đánh giá rất hài lòng với chất lượng và môi trường sống tại xóm. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình, bởi người dân vừa là chủ thể xây dựng, vừa trực tiếp đánh giá những chuyển biến trong đời sống hằng ngày.

Từ những con đường sáng đèn, những hàng hoa được chăm chút đến sự gắn kết, sẻ chia giữa các gia đình, mô hình “Xóm văn minh, hạnh phúc” ở Đoài Phương cho thấy giá trị của một cộng đồng đáng sống được tạo nên từ chính những điều bình dị trong đời sống hằng ngày. Quan trọng hơn cả là phát huy vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy tinh thần tự quản, sự đồng thuận và trách nhiệm chung trong xây dựng khu dân cư. Khi mỗi người dân đều chủ động góp sức, cùng bàn bạc, cùng thực hiện và thụ hưởng thành quả, văn minh sẽ dần trở thành nếp sống, hạnh phúc trở thành giá trị bền vững trong mỗi gia đình và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang hướng tới.