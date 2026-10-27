Đoài Phương khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2027

Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy trình, công khai, khách quan, góp phần tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Thanh niên Đoài Phương sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và thanh gia Công an nhân dân. Ảnh: Thùy Nam

Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 31-10, xã Đoài Phương tổ chức khám sức khỏe đối với 808 công dân. Trước đó, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, diễn đàn và trang thông tin điện tử của xã nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được triển khai theo kế hoạch. Ảnh: Thùy Nam

Thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, công dân Nguyễn Thế Quang, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, chia sẻ: “Em xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của tuổi trẻ. Em sẽ chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khám tuyển. Nếu đủ điều kiện và được gọi nhập ngũ, em sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ, rèn luyện bản thân và góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu tá Nguyễn Thế Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đoài Phương, cho biết: Trước đợt khám tuyển, xã đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tổ chức khám tuyển nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.

Thông qua đợt sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, xã Đoài Phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân, phát huy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.