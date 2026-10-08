Đoài Phương diễn tập phương án PCCC và CNCH năm 2026

Tình huống giả định: khoảng 09h40, do chập điện tại khu vực nấu ăn, đám cháy lan sang các khu vực khác, phát sinh nhiều khói, nhiệt độ cao và có nguy cơ cháy lan do khí gas, dầu mỡ, cồn/rượu, than củi, giấy carton, gỗ, vải… Người dân nhanh chóng tri hô, đánh kẻng và báo cháy qua ứng dụng 114.

Khu vực diễn ra đám cháy giả định. Ảnh: Thùy Nam

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng tại chỗ của xã được huy động đến hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 26 – Phòng PC07 Công an TP Hà Nội gồm 13 CBCS cùng 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm và cứu người mắc kẹt.

Các lực lượng nhanh chóng được triển khai xử lý tình huống cháy nổ. Ảnh: Thùy Nam

Với sự phối hợp khẩn trương, chặt chẽ của các lực lượng, đến 09h58, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người mắc kẹt được cứu an toàn, khu vực dân cư lân cận được bảo vệ.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Thùy Nam

Phát biểu kết thúc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương của các lực lượng; đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, chủ động phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt đối với nhà ở kết hợp kinh doanh – loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại lớn về người, tài sản.

Lực lượng cơ sở nâng cao kỹ năng xử lý sự cố tại chỗ. Ảnh: Thùy Nam

Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng PCCC tại chỗ và Nhân dân; kiểm tra khả năng phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp; đánh giá hiệu quả trang thiết bị, phương tiện PCCC, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn xã, nhất là trong mùa hanh khô.