Trên ô tô sử dụng hộp số tự động, vị trí P (Parking) được thiết kế để giữ xe đứng yên khi đỗ xe. Khi người lái chuyển cần số về P, chốt khóa cơ khí bên trong hộp số (còn gọi là chốt đỗ - Parking Pawl) sẽ ăn khớp với bánh răng khóa, ngăn trục truyền động quay và hạn chế bánh xe dịch chuyển. Khác với số N (Neutral), ở chế độ P, cơ cấu khóa này giúp xe không tự do lăn bánh sau khi đã dừng.

Số P được thiết kế để giữ xe đứng yên khi đỗ. Ảnh: OtoSaigon

Kết hợp số P với phanh tay khi đỗ xe

Dù số P được thiết kế để giữ xe đứng yên khi đỗ, các chuyên gia khuyến cáo không nên phụ thuộc hoàn toàn vào cơ cấu này, đặc biệt khi đỗ trên đường dốc. Nếu không kích hoạt phanh tay, lực giữ xe sẽ chủ yếu dồn lên chốt khóa cơ khí bên trong hộp số, khiến bộ phận này phải chịu tải lớn và có thể bị ảnh hưởng về lâu dài.

Trong trường hợp xe bị tác động mạnh từ bên ngoài, chẳng hạn bị một phương tiện khác tông vào, chốt khóa này chịu lực va đập lớn và có thể bị hư hỏng. Khi đó, xe có nguy cơ dịch chuyển dù cần số đang ở vị trí P.

Ngoài ra, nếu người lái chuyển về P khi xe chưa dừng hẳn, cơ cấu khóa có thể bị va đập, gây hư hỏng hộp số. Vì vậy, tuyệt đối không sử dụng số P để hãm xe khi đang lăn bánh.

Chốt đỗ (Parking Pawl) trên một chiếc xe bị gãy do đỗ xe không đúng cách. Ảnh: Otohui

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, khi đỗ xe, đặc biệt là đỗ qua đêm hoặc trên địa hình dốc, người lái nên sử dụng đồng thời số P và phanh tay để tăng độ an toàn.

Phanh tay có nhiệm vụ giữ xe đứng yên thông qua cơ cấu phanh bánh xe, thường là bánh sau hoặc hệ thống phanh được thiết kế riêng tùy từng mẫu xe. Khi phanh tay được kéo hoặc kích hoạt đúng cách, lực giữ xe sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào chốt khóa bên trong hộp số.

Việc kết hợp hai cơ cấu này giúp giảm tải cho hộp số, đồng thời hạn chế nguy cơ xe bị trôi nếu một trong hai hệ thống gặp sự cố.

Trình tự thao tác khi đỗ xe thế nào cho đúng?

Đối với xe sử dụng phanh tay cơ, người lái có thể thực hiện theo trình tự sau:

- Dừng xe hoàn toàn, giữ chân phanh.

- Chuyển cần số về N nếu cần, sau đó kéo phanh tay.

- Nhả nhẹ chân phanh để xe tựa vào phanh tay, bảo đảm xe đã được giữ chắc.

- Đạp lại phanh chân và chuyển cần số về P.

- Tắt động cơ, kiểm tra xe đã đứng yên trước khi rời khỏi.

Với xe trang bị phanh tay điện tử, người lái cũng nên kích hoạt phanh tay trước rồi mới chuyển số sang P để tránh dồn lực mạnh vào chốt đỗ xe, đồng thời thực hiện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số mẫu xe đời mới tự động kích hoạt phanh tay khi chuyển về P hoặc tắt động cơ.

Dù là phanh tay cơ hay phanh tay điện tử, nguyên tắc chung là nên sử dụng phanh trước khi về số P. Ảnh: TH

Các chuyên gia lưu ý khi đỗ trên đường dốc, nguy cơ xe trôi cao hơn so với mặt đường bằng phẳng. Người lái cần kéo hoặc kích hoạt phanh tay chắc chắn trước khi chuyển về P, tránh để hộp số chịu toàn bộ lực giữ xe.

Một mẹo được nhiều tài xế có kinh nghiệm "mách" là nếu đỗ trên dốc, có thể xoay bánh xe chéo một góc để trong trường hợp xe dịch chuyển, bánh xe có thể tựa vào lề đường thay vì trôi thẳng xuống dốc. Với địa hình dốc lớn, người lái có thể sử dụng thêm chèn bánh nếu điều kiện cho phép.

Như vậy, số P là chế độ cần thiết khi đỗ xe số tự động, nhưng để bảo đảm an toàn, người lái nên kết hợp với phanh tay. Thói quen sử dụng đúng cách cả hai cơ cấu không chỉ giúp xe đứng yên chắc chắn hơn mà còn hạn chế áp lực lên hộp số, tránh những hư hỏng không đáng có trong quá trình sử dụng.