Đỗ xe sai quy định ở Tp.HCM có thể bị phạt nặng hơn

Chiều 22/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan những vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Tp.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn. Dự thảo dự kiến được trình HĐND Tp.HCM xem xét.

Theo Trung tá Tuấn, đề xuất được nghiên cứu trên cơ sở Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, nhằm xây dựng giải pháp quản lý giao thông phù hợp với đặc thù của Thành phố.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Tp.HCM.

Lý giải việc nghiên cứu tăng mức phạt, lãnh đạo Phòng CSGT cho biết các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, dừng, đỗ xe sai quy định hoặc đón, trả khách không đúng nơi quy định đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gia tăng khả năng xảy ra tai nạn và ùn tắc.

Đặc biệt, trên các tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm, chỉ một ô tô dừng, đỗ không đúng quy định cũng có thể cản trở dòng phương tiện, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

“Việc nghiên cứu tăng mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế những vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình giao thông”, Trung tá Hoàng Bá Tuấn nói.

Ngoài hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, Tp.HCM cũng đang nghiên cứu phương án tăng mức phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm khác. Tuy nhiên, mức phạt đề xuất phải nằm trong giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trung tá Tuấn dẫn ví dụ, nếu khung xử phạt hiện hành đối với một hành vi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, Thành phố có thể đề xuất áp dụng mức 1 triệu đồng, thay vì vượt quá mức tối đa của khung xử phạt.

Bên cạnh việc nghiên cứu tăng mức xử phạt, Phòng CSGT đang phối hợp Sở Xây dựng xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 23 về hạn chế phương tiện lưu thông trên địa bàn Tp.HCM.

Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, hạ tầng giao thông còn hạn chế trong khi mật độ phương tiện ở mức cao. Đường sá không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân mà còn phải đáp ứng hoạt động vận chuyển hàng hóa, sản xuất và kinh doanh.

Do đó, một trong những định hướng đang được nghiên cứu là ưu tiên sử dụng đường sá vào ban ngày cho nhu cầu đi lại, đồng thời bố trí một số hoạt động vận tải phục vụ sản xuất, kinh doanh vào ban đêm để giảm áp lực giao thông.

Cụ thể, theo phương án đang được xem xét, xe chở người dưới 29 chỗ có thể được lưu thông vào khu vực trung tâm ban ngày, trong khi xe trên 29 chỗ được bố trí lưu thông sau 22h.

Đối với xe vận tải hàng hóa, phương án được nêu là cho phép xe dưới 1 tấn lưu thông ban ngày, còn xe trên 1 tấn lưu thông sau 22h.

Lãnh đạo Phòng CSGT nhấn mạnh đây mới là những nội dung đang trong quá trình xây dựng, nghiên cứu, chưa phải quy định chính thức được áp dụng.

Các phương án trên hướng đến việc cân đối nhu cầu đi lại của người dân với hoạt động vận tải hàng hóa, qua đó giảm áp lực lên hệ thống đường sá trong bối cảnh giao thông Tp.HCM ngày càng đông đúc.

Mỹ Hậu