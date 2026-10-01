Tuy nhiên, sự tiện lợi của một cá nhân có thể trở thành trở ngại đối với nhiều người, gây cản trở việc ra vào của phương tiện và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Pháp luật đã có quy định cụ thể về hành vi này, đòi hỏi mỗi người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành.

Khi sự tiện lợi cá nhân ảnh hưởng đến giao thông chung

Tại các tuyến phố có mật độ phương tiện cao, khu vực trước cổng cơ quan, đơn vị thường xuyên có người và phương tiện ra vào. Đây cũng là nơi dễ phát sinh tình trạng các phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, nhất là vào đầu giờ làm việc, giờ nghỉ trưa hoặc cuối buổi chiều.

Không khó để bắt gặp hình ảnh một chiếc ô tô dừng ngay trước cổng trụ sở để chờ người thân, đón khách hoặc giao nhận giấy tờ.

Có trường hợp xe chỉ dừng trong thời gian ngắn, nhưng cũng có phương tiện đỗ kéo dài, chiếm dụng một phần lòng đường, khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ, chuyển hướng hoặc di chuyển sát nhau để tránh.

Đỗ xe ô tô trước cổng cơ quan: Thói quen nhỏ, hệ lụy không nhỏ. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Đáng nói, nếu vị trí dừng, đỗ nằm ngay trước lối ra vào của cơ quan, việc lưu thông của các phương tiện công vụ, xe của cán bộ, nhân viên và người dân đến liên hệ công tác có thể bị ảnh hưởng.

Tại những tuyến đường nhỏ, lòng đường hạn chế, một chiếc ô tô dừng không đúng vị trí còn có thể khiến dòng phương tiện phía sau bị ùn ứ cục bộ.

Từ góc độ người tham gia giao thông, điều đáng quan tâm không chỉ là khoảng thời gian phương tiện dừng, đỗ, mà còn là vị trí dừng, đỗ và mức độ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Một hành vi tưởng chừng đơn giản, nếu lặp lại thường xuyên, có thể làm giảm khả năng lưu thông và gây mất trật tự tại khu vực vốn cần được bảo đảm thông thoáng.

“Nhiều trường hợp chỉ nghĩ dừng xe vài phút để đón người hoặc giải quyết công việc nên không để ý việc mình đang đứng trước cổng cơ quan. Nhưng vào giờ cao điểm, nếu có ô tô dừng ngay lối ra vào thì những xe phía sau phải chờ hoặc đi vòng, rất dễ gây ùn ứ. Theo tôi, mỗi người nên chủ động tìm vị trí được phép dừng, đỗ, vừa tránh bị xử phạt vừa không làm ảnh hưởng đến người khác", anh Nguyễn Quốc Tuấn (trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Dừng, đỗ xe trước cổng cơ quan: Pháp luật quy định thế nào?

Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định cụ thể các vị trí mà người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe.

Theo điểm đ, khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô nếu vi phạm một số quy tắc về dừng, đỗ xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm hành vi này có quy định về việc dừng xe, đỗ xe trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào.

Quy định này áp dụng đối với những cổng trụ sở có bố trí đường dành cho phương tiện ra, vào. Như vậy, việc ô tô dừng hoặc đỗ ngay trước cổng, hoặc trong phạm vi 5 mét tính từ hai bên cổng, nếu thuộc trường hợp nêu trên, sẽ bị xử phạt.

Ngoài vị trí trước cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nhiều hành vi dừng, đỗ xe sai quy định khác.

Cụ thể, người điều khiển xe có thể bị xử phạt khi dừng, đỗ tại nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; dừng, đỗ tại điểm đón, trả khách; tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; hoặc dừng, đỗ làm che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi dừng, đỗ xe tại nơi mở dải phân cách giữa; cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường.

Ngoài các quy định về dừng, đỗ, khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP còn quy định mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một số hành vi khác, như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; sử dụng còi, rú ga liên tục; sử dụng còi hơi, đèn chiếu xa trong những trường hợp không được phép; hoặc chuyển hướng không quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn, không giảm tốc độ hay không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định.

Như vậy, đối với hành vi dừng, đỗ ô tô trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Xây dựng văn hóa giao thông bắt đầu từ những hành động nhỏ

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự tự giác của mỗi người tham gia giao thông.

Việc không dừng, đỗ tùy tiện trước cổng cơ quan là hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn không gian giao thông thông thoáng, an toàn và văn minh.

Đối với các cơ quan, đơn vị có vị trí cổng nằm trên tuyến đường đông phương tiện, việc chủ động rà soát điều kiện ra vào, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết cũng góp phần hạn chế những bất cập phát sinh.

Về phía người điều khiển ô tô, thay vì dừng xe ngay trước cổng để chờ đợi, mỗi người nên lựa chọn vị trí được phép dừng, đỗ, tuân thủ hệ thống báo hiệu và hướng dẫn giao thông tại khu vực.

Nếu cần đón, trả người hoặc giao nhận giấy tờ, việc chủ động bố trí thời gian và địa điểm phù hợp sẽ giúp tránh gây phiền hà cho người khác.

Một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường rộng rãi hay hệ thống hạ tầng hiện đại, mà còn từ ý thức ứng xử của mỗi người trong không gian công cộng.

Khi mỗi tài xế biết đặt sự an toàn và quyền đi lại của cộng đồng bên cạnh nhu cầu cá nhân, những hành vi dừng, đỗ tùy tiện sẽ từng bước được hạn chế, góp phần xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn và văn minh.