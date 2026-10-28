Đổ xăng khi đốt rác, người phụ nữ bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể do sử dụng xăng để đốt rác tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc xử lý rác thải sinh hoạt, người phụ nữ sử dụng lửa để đốt rác. Khi thấy ngọn lửa có dấu hiệu tắt, người này đã đổ thêm xăng vào khu vực đang đốt. Do nguồn nhiệt và tàn lửa vẫn còn, ngọn lửa bất ngờ bùng lên khiến người phụ nữ không kịp tránh, bỏng nhiều vị trí trên cơ thể.

Đốt rác bằng xăng, người phụ nữ bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể. Ảnh: BVCC

Sau tai nạn, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng độ I, độ II tại nhiều vị trí, gồm cẳng chân phải, vùng bụng, lưng cùng các vết bỏng rải rác ở cánh tay và bàn tay.

Vụ việc là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng xăng hoặc các chất dễ cháy để đốt rác. Xăng là chất dễ bay hơi, có khả năng bắt cháy nhanh khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc tàn lửa. Đặc biệt, việc đổ thêm xăng vào khu vực đang cháy hoặc vừa tắt lửa, có nguy cơ gây bùng phát đột ngột dẫn đến bỏng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xăng, dầu hoặc các chất dễ cháy để mồi lửa đốt rác. Việc xử lý rác thải cần thực hiện bằng phương pháp an toàn, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu điều kiện cho phép, đồng thời làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch.

Người dân không sử dụng đá lạnh, không tự ý bôi thuốc hoặc đắp các loại lá cây, nguyên liệu theo kinh nghiệm dân gian lên vết bỏng vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đối với những trường hợp bỏng diện rộng, bỏng sâu hoặc bỏng tại các vị trí nguy hiểm, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.