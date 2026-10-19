Đố vui: Từ tiếng Việt nào có tới 10 chữ H?

Thông thường, khi nhắc đến số lượng chữ cái trong một từ, nhiều người nghĩ ngay đến cách viết và đếm ký tự. Thế nhưng, câu đố “Từ tiếng Việt nào có tới 10 chữ H” đòi hỏi một hướng suy luận khác, bởi đáp án không đơn thuần nằm ở việc đếm chữ cái theo cách thông thường.

Gợi ý dành cho người chơi là chú ý đến sự kết hợp giữa cách đọc số và cấu tạo từ ngữ trong tiếng Việt. Khi nhìn câu hỏi từ góc độ này, bạn có thể tìm ra manh mối mà cách suy luận ban đầu dễ bỏ qua.

Sức hấp dẫn của câu đố mẹo nằm ở cách chơi chữ bất ngờ. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách hiểu một chi tiết, đáp án tưởng chừng khó tìm lại trở nên gần gũi hơn.

Từ tiếng Việt nào có tới 10 chữ ‘H’? (Ảnh minh họa)

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