Đổ vỡ thương vụ 2 tỷ USD thâu tóm tòa nhà biểu tượng The Pierre tại New York

Tòa nhà biểu tượng The Pierre ở New York. (Ảnh: thepierreny.com)

Thương vụ mua lại tòa nhà biểu tượng The Pierre ở New York trị giá 2 tỷ USD đã chính thức chấm dứt vào ngày 13/10 sau khi nhà đầu tư Saudi Arabia không nộp khoản tiền đặt cọc đúng hạn.

Theo tờ The New York Times, cuộc cạnh tranh kéo dài 2 năm nhằm giành tương lai của tòa nhà The Pierre ở New York đã chính thức kết thúc vào ngày 13/10. Nhà đầu tư Motasem Khashoggi người Saudi Arabia đã bỏ lỡ thời hạn nộp khoản tiền đặt cọc 100 triệu USD cho kế hoạch mua lại toàn bộ tòa nhà trị giá 2 tỷ USD.

Theo đề xuất của nhà đầu tư Motasem Khashoggi thông qua công ty Sabre Park Avenue, dự án bao gồm việc cải tạo tòa nhà với ngân sách 1 tỷ USD và giao cho tập đoàn khách sạn xa xỉ Dorchester Collection của Quốc vương Hassanal Bolkiah thuộc Brunei quản lý, đồng thời yêu cầu tất cả cư dân phải bán lại căn hộ và di dời.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/10, ông Motasem Khashoggi cho biết đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính nhưng khoản tiền đặt cọc bị ngân hàng giữ lại suốt nhiều tuần. Tối ngày 13/10, phía ban quản trị tòa nhà đã gửi thông báo chính thức chấm dứt thỏa thuận tới luật sư của ông Khashoggi.

Sự sụp đổ của thỏa thuận khiến tương lai của công trình 100 năm tuổi tiếp tục bế tắc trong bối cảnh các nghiên cứu kỹ thuật ghi nhận tình trạng rò rỉ nước, đường ống gỉ sét và hệ thống phòng cháy chữa cháy đã cũ kỹ nguy hiểm.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, người sở hữu căn hộ penthouse từ tầng 41 đến tầng 43 mua với giá 44 triệu USD vào năm 2017, là nhân tố chủ chốt thúc đẩy thương vụ này. Nếu thương vụ thành công, ông Howard Lutnick sẽ thu về khoản lợi nhuận 60 triệu USD từ việc bán căn hộ, còn Tập đoàn bất động sản Newmark - đơn vị từng do Bộ trưởng Lutnick lãnh đạo và hiện có hai con trai ông tham gia quản lý - cũng sẽ nhận 30 triệu USD phí tư vấn.

Mặc dù cựu Giám đốc Điều hành Tập đoàn Disney, Michael Eisner, ủng hộ việc bán lại tòa nhà trong cuộc họp vào tháng 7, thỏa thuận đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều cư dân nổi tiếng như ca sĩ Art Garfunkel và nhà thiết kế thời trang Tory Burch.

Ngoài ra, thương vụ còn đe dọa việc làm của hơn 400 nhân viên đang làm việc tại đây. Bà Tina Beriro, một cư dân sống hơn 20 năm tại tòa nhà và bước sang tuổi 86 vào ngày 15/10, bày tỏ sự nhẹ nhõm khi nhóm các cư dân cao tuổi đã bảo vệ thành công nơi ở của mình.

Ngày 14/10, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Michael Stern và Chủ tịch Hội đồng David G. Johnson của ban quản trị tòa nhà The Pierre đã gửi thư thông báo tới các cổ đông về việc chấm dứt thỏa thuận.

Ban quản trị cho biết sẽ nhanh chóng tiến hành các công tác sửa chữa cần thiết để khôi phục chất lượng tòa nhà, đồng thời tiếp tục thương thảo về chi phí với đơn vị quản lý hiện tại là Tập đoàn Khách sạn Taj có trụ sở tại Mumbai./.