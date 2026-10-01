Dò vé số tưởng chỉ ẵm giải 6 an ủi, người đàn ông 'sốc lịm' khi phát hiện trúng 41,5 tỷ đồng

Một người đàn ông Hàn Quốc (được gọi là A.) đã bất ngờ trúng tổng cộng 2,16 tỷ won (khoảng 41,5 tỷ đồng) sau khi mua lại toàn bộ vé số hưu trí cuối cùng tại một cửa hàng. Đáng chú ý, trong cùng một lần mua này, ông A. đã ẵm trọn một giải nhất và bốn giải nhì.

Theo Dong Haeng Lottery, đơn vị vận hành xổ số tại Hàn Quốc, những tấm vé may mắn này thuộc kỳ quay số thứ 331 của Pension Lottery, được bán ra tại một cửa hàng ở quận Seo-gu, thành phố Busan.

Ông A. cho biết mình thỉnh thoảng vẫn mua vé số với hy vọng đổi đời. Trong một lần ghé cửa hàng như thường lệ, khi thấy trên quầy chỉ còn lại đúng một bộ vé số hưu trí, ông đã nói với chủ tiệm "Tôi mua hết" và thanh toán mà không đắn đo.

Phải đến một tuần sau, khi chuẩn bị đi mua vé mới, ông A. mới lấy những tấm vé cũ ra dò. Ban đầu, khi thấy hai số cuối trùng khớp, ông chỉ nghĩ mình trúng giải sáu. Tuy nhiên, khi đối chiếu kỹ từng con số, người đàn ông này bàng hoàng nhận ra kết quả vượt xa sức tưởng tượng. Sự việc khó tin đến mức ông phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì sợ bản thân nhìn nhầm.

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Dù nhận được khoản tiền khổng lồ, ông A. cho biết gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu phức tạp. Việc đầu tiên ông dự định làm là chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn, số tiền còn lại sẽ được dùng làm chi phí sinh hoạt cho tương lai.

Chia sẻ về vận may này, người đàn ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và cho rằng đây là phần thưởng cho lối sống chăm chỉ, không bao giờ gây tổn hại đến ai của mình.

Theo cơ cấu giải thưởng của xổ số hưu trí Hàn Quốc, người trúng giải nhất sẽ nhận 7 triệu won/tháng trong suốt 20 năm, tổng trị giá 1,68 tỷ won trước thuế (sau thuế thực nhận khoảng 5,46 triệu won/tháng). Trong khi đó, mỗi giải nhì mang về 1 triệu won/tháng trong 10 năm, tương đương 120 triệu won cho mỗi giải (sau thuế thực nhận khoảng 780.000 won/tháng).

Sở hữu cùng lúc một giải nhất và bốn giải nhì, ông A. sẽ lĩnh tổng cộng 2,16 tỷ won trong suốt thời gian chi trả định kỳ. Đây được xem là trường hợp vô cùng hiếm gặp bởi chỉ với hành động mua nốt bộ vé cuối cùng trên quầy, người đàn ông đã thâu tóm cùng lúc cả giải thưởng cao nhất và nhiều giải nhì.