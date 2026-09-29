Đô vật Việt Nam ra mắt tại 'thánh địa' Korakuen Hall ở Nhật Bản

Làng đô vật Việt Nam sắp sửa sang trang khi Triệu Phong (thi đấu dưới nghệ danh Ares) chuẩn bị có màn ra mắt tại New Japan Pro-Wrestling (NJPW), tổ chức đô vật chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản, trong sự kiện “Road to King of Pro-Wrestling” diễn ra vào ngày 7/10 tới tại nhà thi đấu huyền thoại Korakuen Hall (Tokyo).

NJPW, được thành lập từ năm 1972, là tổ chức đô vật chuyên nghiệp lớn nhất và hoạt động lâu đời nhất tại Nhật Bản. Ngay trong trận đấu đầu tiên trên đất Nhật, đại diện đến từ Việt Nam sẽ sát cánh cùng đương kim vô địch hạng nặng IWGP Yota Tsuji. Bộ đôi này sẽ đối đầu với hai ngôi sao thuộc nhóm TMDK là Zack Sabre Jr. và nhà vô địch giải đấu khắc nghiệt G1 Climax 2026 - Ryohei Oiwa.

Đô vật Triệu Phong (Ares)

Đây cũng là màn chạy đà quan trọng trước khi Oiwa bước vào trận tranh đai vô địch với chính Tsuji tại sự kiện lớn “King of Pro-Wrestling” vào ngày 12/10. Cơ hội này đến với Triệu Phong sau chuyến du khảo tìm kiếm tài năng tại châu Á của Yota Tsuji.

Hồi tháng 8 vừa qua, ngôi sao người Nhật đã bất ngờ xuất hiện tại sự kiện “The Rumble” của Vietnam Pro Wrestling (VPW) và trực tiếp ngỏ lời mời Ares gia nhập Noge Dojo - cơ sở huấn luyện của NJPW.

Đô vật Triệu Phong (Ares) sẽ cùng Yota Tsuji ở sự kiện “Road to King of Pro-Wrestling

Chỉ hơn một tháng sau lời mời ấy, cái tên Ares (Triệu Phong) xuất hiện trên bảng đấu của “thánh địa” Korakuen Hall, nằm trong khu phức hợp Tokyo Dome City. Korakuen Hall đã được sử dụng để tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm đô vật chuyên nghiệp, quyền Anh và kickboxing ở Nhật Bản. Nơi đây đã trở thành “thánh địa của các môn võ đối kháng”, sau khi chứng kiến vô số trận đấu đáng nhớ.

Trưởng thành từ hệ thống của VPW từ năm 2022, Triệu Phong đã 3 lần giành đai Openweight, giữ vững danh hiệu trong tổng cộng 518 ngày trước khi nhường lại ngôi vương cho Da Butcherman tại sự kiện “The Rumble” vừa qua.

Hành trình từ sàn đấu tại TP.HCM bước ra võ đài quốc tế của NJPW không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp cá nhân của Triệu Phong, mà còn là bước tiến lớn, đưa tên tuổi đô vật Việt Nam chính thức in đậm trên bản đồ đô vật chuyên nghiệp thế giới.