Đổ trộm 3,8 tấn ghẹ chết bốc mùi ra bờ biển, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 23/10, theo thông tin từ Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xử phạt ông P.T.T. (sinh năm 1981, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Lượng lớn ghẹ chết bị đổ tại khu vực Bãi Tiên thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công an xã Hòa Xuân

Trước đó, đầu tháng 10, Công an xã Hòa Xuân phát hiện một lượng lớn ghẹ chết bị đổ tại khu vực Bãi Tiên thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân. Số ghẹ này bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường ven biển.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an lập biên bản, xác định khối lượng ghẹ chết gần 3,8 tấn, đồng thời xác minh người thực hiện hành vi đổ thải trái quy định.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòa Xuân xác định ông P.T.T. là người chở số ghẹ chết đến đổ tại Bãi Tiên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông P.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Hòa Xuân đã ra quyết định xử phạt ông P.T.T. 16,25 triệu đồng về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Ngoài bị phạt tiền, ông P.T.T. còn buộc phải khôi phục tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.

Minh Đức (Theo Lao Động, Tiền Phong)