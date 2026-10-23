Đổ trộm 3,8 tấn ghẹ chết bốc mùi ra bờ biển Đắk Lắk

Ngày 23/10, tin từ Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xử phạt ông P.T.T. (SN 1981, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1/10, ông T. sử dụng ô tô tải chở khoảng 3.800kg ghẹ biển đã chết đến đổ tại khu vực Bãi Tiên, thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân.

Đổ khoảng 3.800kg ghẹ chết tại khu vực Bãi Tiên. Ảnh: Công an xã Hòa Xuân

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòa Xuân phát hiện số ghẹ chết bị đổ trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Lực lượng công an lập biên bản, cân xác định khối lượng chất thải, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người và phương tiện liên quan. Đến ngày 6/10, cơ quan công an xác định ông T. là người thực hiện hành vi trên. Qua làm việc, ông T. đã thừa nhận vi phạm.

Trưởng Công an xã Hòa Xuân ban hành quyết định xử phạt ông T. 16,25 triệu đồng theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài bị phạt tiền, ông T. còn buộc phải khôi phục tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.