Đô thị Vinh hứng lượng mưa kỷ lục, cảnh báo mưa lớn tiếp diễn chiều nay

Trận mưa kỷ lục về cường suất

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng nay 19/9 một lượng mưa khủng khiếp 353mm chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ (từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa) đã gây ngập nghiêm trọng nhiều tuyến phố ở TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, bao gồm cả ga Vinh. Có chung cư ghi nhận nước tràn vào hầm chung cư nơi có nhiều ô tô và xe máy trong hầm.

TS Huy nhận định, đây có thể là trận mưa đạt mức kỷ lục về cường suất mưa trong 6 tiếng liên tục xảy ra tại đô thị Vinh. Trưa nay, một khối mây đậm đặc gần bờ vẫn đang dịch chuyển vào Nghệ An, Hà Tĩnh và sẽ gây mưa xối xả trong những giờ tới. Bà con lưu ý kê đồ đạc lên cao đề phòng ngập úng.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Vinh (Nghệ An). Ảnh: PV

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ rạng sáng 19/9, khu vực phường Thành Sen, Trần Phú (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to kéo dài nhiều giờ, khiến một số tuyến đường ngập cục bộ.

Tại Nghệ An, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (cũ) chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy. Còn tại Quảng Trị, khu vực phía Bắc tỉnh này mưa lớn, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, đặc biệt tại phường Đồng Hới

TS Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo, lúc 14h ngày 19/9, ảnh vệ tinh Himawari và ảnh radar của Trung tâm Kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh ở vùng ven biển từ Quảng Trị đến Nghệ An.

Đáng chú ý, một vùng mây đối lưu rất đậm và liên tục đang hình thành ở khu vực ven biển từ phía Bắc Hà Tĩnh đến phía Bắc Nghệ An. Khi di chuyển vào đất liền trong chiều nay, vùng mây này có khả năng gây mưa rất lớn tại khu vực phía Bắc, trung du Hà Tĩnh và khu vực trung tâm, trung du Nghệ An. Trong đó, TP Vinh (cũ) được dự báo là một trong những khu vực có mưa lớn, tập trung trong khoảng từ 14h đến 16h.

Trước đó, trong sáng 19/9, TP Vinh (cũ) đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, lên tới 363mm trong khoảng 6 giờ, gây ngập sâu trên diện rộng.

Chiều nay, mưa lớn được dự báo tiếp tục xảy ra, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Người dân ở vùng có nguy cơ ngập cần chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản lên vị trí cao. Những phương tiện ô tô đang ở khu vực nước chưa ngập nhưng đã gần khu vực có nguy cơ ngập cần được di chuyển sớm đến nơi an toàn, tránh bị cô lập khi mưa lớn tiếp diễn.

Cũng trong trưa nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin cảnh báo mưa lớn bất thường ở Trung Bộ.

Sáng nay (19/9), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 19/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Tp. Vinh (Nghệ An) 303.6mm, Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 113.6mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 146.6mm, ,…

Chiều và đêm 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, riêng phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và đêm 19/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rủi ro sạt lở đất từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 19/9), khu vực các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Kót 77,6mm (Tp. Đà Nẵng); Sơn Hội 51,6mm (Đắk Lắk); Thủy điện Đa Nhim 79,8mm (Khánh Hòa); Nam Ban 50,6mm (Khánh Hòa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP. Đà Nẵng từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP. Đà Nẵng: Bến Giằng, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Quế Phước, Sông Kôn, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tập.

Đắk Lắk: Cuôr Đăng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dliê Ya, Dray Bhăng, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Khăl, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tul, Hòa Sơn, Krông Búk, Krông Năng, Krông Nô, Krông Pắc, Nam Ka, P. Buôn Hồ, P. Tân An, P. Tân Lập, Pơng Drang, Quảng Phú, Tây Sơn.

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, Phước Hà, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Lâm Đồng: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đơn Dương, Đồng Kho, D'Ran, Đức Trọng, Gia Hiệp, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Ka Đô, La Dạ, Lạc Dương, Nâm Nung, Ninh Gia, P. Lang Biang - Đà Lạt, Quảng Lập, Quảng Phú, Sơn Điền, Tân Hội, Tánh Linh.