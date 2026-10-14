Đô thị Vĩnh Hưng: Định hướng tái định cư tại chỗ cho 7.250 hộ dân

Dự án cải tạo và tái thiết đô thị phường Vĩnh Hưng với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 186.000 tỷ đồng đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng. Đồ án quy hoạch đặt trọng tâm vào phương án tái định cư tại chỗ qua hệ thống chung cư cao tầng, kết hợp không gian thương mại khối đế nhằm bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Thông tin từ UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho biết, địa phương đang tổ chức niêm yết công khai hồ sơ dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn. Quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án này diễn ra từ ngày 12/10 đến hết ngày 1/11, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và giới đầu tư kinh tế.

Đề xuất dành 14,39 ha đất tái định cư tại dự án chỉnh trang đô thị Vĩnh Hưng gần 186.000 tỷ đồng

Theo thuyết minh tóm tắt đồ án, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô khoảng 447ha, tương ứng với toàn bộ ranh giới hành chính phường Vĩnh Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới gần 186.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời tổ chức lập quy hoạch.

Cơ cấu không gian toàn phường được chia thành hai phân vùng chính: Khu vực cải tạo, tái thiết chiếm 206,1ha (tương đương 46,08%) và khu vực cải tạo, chỉnh trang chiếm 240,9ha (tương đương 53,92%). Sau khi hoàn thành quá trình tái thiết, quy mô dân số dự kiến của toàn phường đạt khoảng 186.896 người.

Bản vẽ quy hoạch tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ người dân là phương án bố trí chỗ ở và duy trì sinh kế cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch, khoảng 14,39ha đất được bố trí dành riêng cho tái định cư và nhà ở xã hội. Đồ án định hướng bố trí tái định cư tại chỗ cho khoảng 7.250 hộ dân bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 20.000 nhân khẩu. Cụ thể, người dân sẽ được chuyển lên sinh sống tại các tổ hợp chung cư cao tầng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng.

Bên cạnh giải pháp về nhà ở, bài toán sinh kế cho các hộ kinh doanh lâu năm cũng được đặt ra trong phương án thiết kế đô thị. Đối với các hộ từng có nguồn thu nhập từ kinh doanh mặt tiền trước đây, đồ án đề xuất ưu tiên bố trí không gian thương mại linh hoạt tại khối đế các tòa chung cư.

Các hộ dân này sẽ được quyền thuê hoặc sở hữu những không gian thương mại này với chi phí ưu đãi nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và ổn định đời sống.

Song song với việc tái thiết nhà ở, đồ án quy hoạch chú trọng đến việc tái cấu trúc không gian đô thị và nâng cấp hạ tầng xã hội. Theo tính toán, diện tích đất dành cho hạ tầng xã hội tại khu vực này sẽ tăng gấp 3,5 lần so với hiện trạng, đạt khoảng 83,68ha.

Không gian đô thị được bổ sung hệ thống cây xanh, các công trình công cộng và mở rộng hệ thống giao thông, đường ngõ chính trong khu dân cư đạt mặt cắt tối thiểu khoảng 7m. Về giao thông đối ngoại, khu vực Vĩnh Hưng dự kiến kết nối với 4 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 4, số 8, số 10 và số 15, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực phía Nam Thủ đô khi đồ án chính thức đi vào triển khai.